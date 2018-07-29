Впервые в истории полетов: «Сомон Эйр» запустит рейс в Бухару

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Таджикистана «Сомон Эйр» намерен запустить рейс в Бухару.

Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на данные компании.

Читайте также Узбекистан договорился с Казахстаном об увеличении авиарейсов

Ранее авиакомпания возобновила полёты по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе. Кроме того, было объявлено о запуске нового рейса по направлению Душанбе — Самарканд — Душанбе.

Продолжительность полета составит примерно 45 минут, билет обойдется пассажиру чуть больше 72-х долларов. Первый полет состоялся в субботу, 28 июля, на авиалайнере Boeing.

Отметим, что авиакомпания впервые в истории гражданской авиации независимого Таджикистана приступит к осуществлению полётов по маршруту Душанбе-Бухара-Душанбе.

Регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году. Однако когда в Узбекистане президентом стал Шавкат Мирзиёев, он взял курс на сближение с соседом. Одним из направлений такой политики стало возобновление транспортного сообщения и регулярных полетов в Таджикистан.