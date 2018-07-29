Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кудрин раскритиковал проект пенсионной реформы: бунт на корабле
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
4-летний мальчик помогает другу справиться с деменцией
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Николь Шерзингер заметно поправилась
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Ангела Меркель удивила публику зеленым платьем
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Дождавшаяся мужа из тюрьмы Овсиенко заговорила о детях
Зверев впервые после ссоры с сыном дал интервью
47-летняя модель доказала, что женщины в возрасте красивы (фото)
Назван продукт, который надо есть для долгой жизни
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
16Лесные пожары в Греции
16:56 (мск), источник: Sputnik

Впервые в истории полетов: «Сомон Эйр» запустит рейс в Бухару

Ранее авиакомпания возобновила полёты по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе. Кроме того, было объявлено о запуске нового рейса по направлению Душанбе — Самарканд — Душанбе.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Таджикистана «Сомон Эйр» намерен запустить рейс в Бухару.

Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на данные компании.

Читайте также
Узбекистан договорился с Казахстаном об увеличении авиарейсов

Ранее авиакомпания возобновила полёты по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе. Кроме того, было объявлено о запуске нового рейса по направлению Душанбе — Самарканд — Душанбе.

Продолжительность полета составит примерно 45 минут, билет обойдется пассажиру чуть больше 72-х долларов. Первый полет состоялся в субботу, 28 июля, на авиалайнере Boeing.

Отметим, что авиакомпания впервые в истории гражданской авиации независимого Таджикистана приступит к осуществлению полётов по маршруту Душанбе-Бухара-Душанбе.

Регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году. Однако когда в Узбекистане президентом стал Шавкат Мирзиёев, он взял курс на сближение с соседом. Одним из направлений такой политики стало возобновление транспортного сообщения и регулярных полетов в Таджикистан.

Напомним, после 25-летнего перерыва восстановлено авиасообщение между Узбекистаном и Тажикистаном. Самолет узбекских авиалиний 11 апреля приземлился в аэропорту Душанбе.

Все новости региона
 Красавица от Узбекистана завоевала титул 'Мисс СНГ Instagram'
В Узбекистане из-за запрещенного фильма приостановлена работа телеканала
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин
Губерниев устроил перепалку в сети из-за чествования футболистов
Как выглядит «море звезд» на Мальдивах (фото)
Ученые назвали смертельную опасность вейпов
Захарова раскрыла обстоятельства написания песни для Кати Лель
Трамп назвал законы США о миграции «самыми тупыми» в мире
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь