В республике появилась новая категория получателей пособий

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. С первого сентября 2018 года 268 жителей Молдовы, страдающих тяжелыми формами ограничения возможностей с детства и серьезными проблемами зрения, будут получать по 820 леев в месяц.

Эти средства, как ранее решили на минувшей неделе депутаты парламента, предназначены для оплаты нужд по уходу, сопровождению и надзору.