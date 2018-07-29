Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 вещей, которые не любят кошки. Показываем на гифках
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Жена Диброва умилила Сеть семейным снимком с сыновьями
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Мария Захарова, Лорак, Глюк`oZa и другие звезды на руате в Баку
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной и Пушкиной
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Футболисты сборной России с женами посетили церемонию в Кремле
Мария Захарова, Лорак, Глюк`oZa и другие звезды на руате в Баку
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
29 июля, источник: Sputnik.md

Потребители и воры: как бороться с лишними кубометрами воды в платежках

В чем несовершенство молдавской системы оплаты услуг на воду, рассказал эксперт.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik, Николай Костыркин. Проблема лишних кубометров в счет-фактурах по оплате воды знакома каждому жителю Молдовы. О том, есть ли возможность борьбы с подобным произволом, и где на самом деле кроется настоящая несправедливость, корреспонденту Sputnik сказал эксперт по вопросам муниципального хозяйства Кишинева Виктор Гурэу.

Читайте также
Жители столицы получили первые квитанции на свет по сниженному на 10% тарифу

«Согласно закону о защите потребителей, граждане, которым начислили те объемы воды, которые они не тратили, имеют право обратиться в суд. Здесь есть одно условие. Чтобы закон оказался на вашей стороне, суммарная “добавка” к объему воды в квитанциях должна быть равна или превышать суммарный объем воды, который вы использовали», — объяснил Гурэу.

В то же время эксперт подчеркнул, что нередки случаи, когда владельцы квартир берут временных жильцов, но не регистрируют их. Таким образом, хозяева жилплощади уклоняются от погашения стоимости всей воды, которая лилась из кранов в их квартире.

«Существует механизм временной регистрации жильцов. Он практикуется во многих странах. Мы должны стремиться к тому, чтобы человек платил за тот объем воды, который он израсходовал. Потому что по итогу все технические потери, вне зависимости от того, произошли они на магистральных сетях или внутри дома, — все равно влияют на сумму оплаты», — сказал Гурэу.

Он уверен, что механизм расчета стоимость потребленных услуг водопровода необходимо рассчитывать не из количества квадратных метров жилищ, как это делается сейчас, а в зависимости от реально использованных объемов воды. Но для этого необходимо внести изменения в законодательство.

Все новости региона
 Молдавские депутаты устали и ушли в отпуск: как отдохнут парламентарии
Экономист: вырастет ли зарплата у молдаван после 'налоговой революции'
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
Дети российских олигархов покинули британские школы
Губерниев устроил перепалку в сети из-за чествования футболистов
Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке
Как выглядит «море звезд» на Мальдивах (фото)
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам найдена мертвой
Эрдоган попросил членов БРИКС принять Турцию в свою группу
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь