Потребители и воры: как бороться с лишними кубометрами воды в платежках

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik, Николай Костыркин. Проблема лишних кубометров в счет-фактурах по оплате воды знакома каждому жителю Молдовы. О том, есть ли возможность борьбы с подобным произволом, и где на самом деле кроется настоящая несправедливость, корреспонденту Sputnik сказал эксперт по вопросам муниципального хозяйства Кишинева Виктор Гурэу.

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«Согласно закону о защите потребителей, граждане, которым начислили те объемы воды, которые они не тратили, имеют право обратиться в суд. Здесь есть одно условие. Чтобы закон оказался на вашей стороне, суммарная “добавка” к объему воды в квитанциях должна быть равна или превышать суммарный объем воды, который вы использовали», — объяснил Гурэу.

В то же время эксперт подчеркнул, что нередки случаи, когда владельцы квартир берут временных жильцов, но не регистрируют их. Таким образом, хозяева жилплощади уклоняются от погашения стоимости всей воды, которая лилась из кранов в их квартире.

«Существует механизм временной регистрации жильцов. Он практикуется во многих странах. Мы должны стремиться к тому, чтобы человек платил за тот объем воды, который он израсходовал. Потому что по итогу все технические потери, вне зависимости от того, произошли они на магистральных сетях или внутри дома, — все равно влияют на сумму оплаты», — сказал Гурэу.