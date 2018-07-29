Молодежь Уфы сможет найти работу на ярмарке вакансий

Источник: Башинформ

Как сообщили агентству «Башинформ», молодым соискателям предложат рабочие места из разных сфер экономики. В числе предлагаемых вакансий — администратор, воспитатель, горничная, бармен, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, программист, курьер, менеджер, медицинская сестра, официант, повар, продавец, уборщик производственных и служебных помещений.

Посетителям ярмарки традиционно представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога и компьютерную профориентационную диагностику.

Все услуги оказываются бесплатно.