Молодежь Уфы сможет найти работу на ярмарке вакансий
В столице Башкирии 2 августа состоится ярмарка вакансий для молодежи.
В столице Башкирии 2 августа состоится ярмарка вакансий для молодежи.
Как сообщили агентству «Башинформ», молодым соискателям предложат рабочие места из разных сфер экономики. В числе предлагаемых вакансий — администратор, воспитатель, горничная, бармен, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, программист, курьер, менеджер, медицинская сестра, официант, повар, продавец, уборщик производственных и служебных помещений.
Посетителям ярмарки традиционно представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога и компьютерную профориентационную диагностику.
Все услуги оказываются бесплатно.
Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.