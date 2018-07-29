Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побывав в Крыму, возмущенная Шарапова высказалась
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Жена Диброва умилила Сеть семейным снимком с сыновьями
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Николь Шерзингер заметно поправилась
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной и Пушкиной
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Дождавшаяся мужа из тюрьмы Овсиенко заговорила о детях
Зверев впервые после ссоры с сыном дал интервью
47-летняя модель доказала, что женщины в возрасте красивы (фото)
Назван продукт, который надо есть для долгой жизни
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
20:22 (мск), источник: БЕЛТА

Объемы строительства жилья в Минске и областных центрах предлагается сократить в два раза — Калинин

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы строительства жилья в Минске и областных центрах предлагается сократить в два раза, сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин в эфире телеканала СТВ СТВ, информирует БЕЛТА.

Источник: Reuters

Вице-премьер обратил внимание на то, что в Минске проживает 20% населения страны, половина жилья строится в областных центрах.

«Мы видим, что нужно сократить как минимум вдвое жилищное строительство многоэтажных домов в Минске и областных центрах. С таким предложением мы будем выходить в правительство и обсуждать эти решения», — сказал Анатолий Калинин.

Читайте также
За 2017 год белорусы купили в Польше около 200 квартир

При этом приоритет будет отдаваться развитию городов-спутников.

«Мы должны увеличить объемы строительства в городах-спутниках как минимум в 4−5 раз. Безусловно, мы находим новые формы, условия кредитования», — отметил вице-премьер.

Как сообщалось, Минстройархитектуры подготовило проект указа о реализации инвестиционного проекта по строительству экспериментального жилого дома в Смолевичах. Предполагается, что в Смолевичи будут переселяться граждане, состоящие на учете нуждающихся в Минске. Им будет предоставлена господдержка по указу № 240.

«Второй вопрос — это занятость граждан, которые будут проживать в городах-спутниках. Мы видим, что все-таки в Минске и областных центрах надо прекратить строительство промышленных производственных объектов. Пока мы будем разрешать строить в Минске и в областных центрах, в район никто не поедет. Поэтому это тоже новое предложение», — добавил Анатолий Калинин. Также в городах-спутниках будут решаться вопросы инфраструктуры.

Все новости региона
 Ким Кардашьян получила пять миллионов долларов за 5 минут
Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
Дети российских олигархов покинули британские школы
Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин
Губерниев устроил перепалку в сети из-за чествования футболистов
Как выглядит «море звезд» на Мальдивах (фото)
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам найдена мертвой
Захарова раскрыла обстоятельства написания песни для Кати Лель
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь