Объемы строительства жилья в Минске и областных центрах предлагается сократить в два раза — Калинин

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Вице-премьер обратил внимание на то, что в Минске проживает 20% населения страны, половина жилья строится в областных центрах.

«Мы видим, что нужно сократить как минимум вдвое жилищное строительство многоэтажных домов в Минске и областных центрах. С таким предложением мы будем выходить в правительство и обсуждать эти решения», — сказал Анатолий Калинин.

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При этом приоритет будет отдаваться развитию городов-спутников.

«Мы должны увеличить объемы строительства в городах-спутниках как минимум в 4−5 раз. Безусловно, мы находим новые формы, условия кредитования», — отметил вице-премьер.

Как сообщалось, Минстройархитектуры подготовило проект указа о реализации инвестиционного проекта по строительству экспериментального жилого дома в Смолевичах. Предполагается, что в Смолевичи будут переселяться граждане, состоящие на учете нуждающихся в Минске. Им будет предоставлена господдержка по указу № 240.