Объемы строительства жилья в Минске и областных центрах предлагается сократить в два раза — Калинин
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы строительства жилья в Минске и областных центрах предлагается сократить в два раза, сообщил заместитель
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы строительства жилья в Минске и областных центрах предлагается сократить в два раза, сообщил заместитель
«Мы видим, что нужно сократить как минимум вдвое жилищное строительство многоэтажных домов в Минске и областных центрах. С таким предложением мы будем выходить в правительство и обсуждать эти решения», — сказал Анатолий Калинин.
При этом приоритет будет отдаваться развитию
«Мы должны увеличить объемы строительства в
Как сообщалось, Минстройархитектуры подготовило проект указа о реализации инвестиционного проекта по строительству экспериментального жилого дома в Смолевичах. Предполагается, что в Смолевичи будут переселяться граждане, состоящие на учете нуждающихся в Минске. Им будет предоставлена господдержка по указу № 240.
«Второй вопрос — это занятость граждан, которые будут проживать в