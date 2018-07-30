За границу с отсрочкой

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Граждане начали активно интересоваться кредитными программами на турпутевки, банкиры отмечают существенное увеличение объемов сегмента. Большая часть туристов предпочитают отдыхать в рассрочку, не переплачивая проценты. Но эксперты считают, что интерес к отдыху в кредит может сыграть с туристами злую шутку — даже при крахе туроператора платить за путевку придется, риски банка полностью лежат на заемщике.

О серьезном росте объемов кредитования на турпоездки в мае—июле «Ъ» рассказали в банках-лидерах на рынке POS-кредитования. Именно на эти месяцы приходятся пиковые продажи туров летом.

В банке «Хоум Кредит» число заявок выросло на 26,2%, объем выданных кредитов увеличился почти на 30%, количество — на 19,1%. Большую часть туров клиенты оформили в рассрочку (почти 70%). Отмечают увеличение спроса на туры в кредит в ОТП-банке: рост объема составил 60%, в рассрочку предоставлено 28% кредитов. Средний чек по таким кредитам составил 75−80 тыс. руб.

Читайте также Готовь лыжи летом. Россияне уже бронируют новогодние туры

Видят увеличение заинтересованности покупателей в подобных кредитных программах и в Альфа-банке, сообщил директор по партнерам розничного блока Даниил Поколодный, однако цифр не раскрыл.



По мнению банкиров, тенденция связана с изменением экономической ситуации. «Инфляция находится на историческом минимуме, а реальные доходы населения выросли», — говорит аналитик «Хоум Кредита» Станислав Дужинский. Он обращает внимание, что подавляющее большинство туров россияне приобрели в рассрочку без переплаты, и «число таких рассрочек растет».



В то же время зампред правления ОТП-банка Александр Васильев говорит, что люди обращаются в банк при недостатке средств для приобретения, например, все время дорожающих из-за роста стоимости иностранной валюты авиабилетов.

Активная кооперация с туристическими операторами и агентствами позволяет совместно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка в максимально сжатые сроки. Даниил Поколодный директор по партнерам розничного блока Альфа-банка

Читайте также Что делать, если ваш туроператор разорился

Сами турагенты связывают увеличение кредитования с ростом популярности дистанционного получения беспроцентной рассрочки на тур любого оператора. По словам гендиректора сервиса Level.Travel Дмитрия Малютина, раньше рассрочка на туры была доступна в офисах турагентств и, соответственно, распространялась только на предложения отдельных туроператоров. «С развитием дистанционных сервисов бронирования туров начало появляться все больше вариантов получения рассрочки на покупку в онлайне», — поясняет он.



Турист старается успеть приобрести путевку онлайн «пока цена выгодная, пока предложения по этой цене не закончились, даже если у него нет всей необходимой суммы денег для оплаты тура в моменте», добавляет господин Малютин. В этом году рассрочкой при покупке туров в сервисе Level.Travel воспользовалось на 76% больше туристов, чем годом ранее. При этом по основным направлениям средняя стоимость тура составляла 65−85 тыс. руб.

Вместе с тем эксперты отмечают, что сегмент туроператоров исторически имеет низкую финансовую устойчивость и заемщикам стоит помнить, что риски при этом полностью ложатся на них. Тем более что, как указывает бывший управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев, туроператоры очень сильно зависят от множества внешних факторов и слабо подстрахованы финансово.