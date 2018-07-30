За границу с отсрочкой
Отдых в кредит растет, несмотря на риски группового туризма.
Отдых в кредит растет, несмотря на риски группового туризма.
Граждане начали активно интересоваться кредитными программами на турпутевки, банкиры отмечают существенное увеличение объемов сегмента. Большая часть туристов предпочитают отдыхать в рассрочку, не переплачивая проценты. Но эксперты считают, что интерес к отдыху в кредит может сыграть с туристами злую шутку — даже при крахе туроператора платить за путевку придется, риски банка полностью лежат на заемщике.
В банке «Хоум Кредит» число заявок выросло на 26,2%, объем выданных кредитов увеличился почти на 30%, количество — на 19,1%. Большую часть туров клиенты оформили в рассрочку (почти 70%). Отмечают увеличение спроса на туры в кредит в ОТП-банке: рост объема составил 60%, в рассрочку предоставлено 28% кредитов. Средний чек по таким кредитам составил 75−80 тыс. руб.
Видят увеличение заинтересованности покупателей в подобных кредитных программах и в
По мнению банкиров, тенденция связана с изменением экономической ситуации. «Инфляция находится на историческом минимуме, а реальные доходы населения выросли», — говорит аналитик «Хоум Кредита» Станислав Дужинский. Он обращает внимание, что подавляющее большинство туров россияне приобрели в рассрочку без переплаты, и «число таких рассрочек растет».
В то же время зампред правления
Активная кооперация с туристическими операторами и агентствами позволяет совместно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка в максимально сжатые сроки.
Сами турагенты связывают увеличение кредитования с ростом популярности дистанционного получения беспроцентной рассрочки на тур любого оператора. По словам гендиректора сервиса Level.Travel Дмитрия Малютина, раньше рассрочка на туры была доступна в офисах турагентств и, соответственно, распространялась только на предложения отдельных туроператоров. «С развитием дистанционных сервисов бронирования туров начало появляться все больше вариантов получения рассрочки на покупку в онлайне», — поясняет он.
Турист старается успеть приобрести путевку онлайн «пока цена выгодная, пока предложения по этой цене не закончились, даже если у него нет всей необходимой суммы денег для оплаты тура в моменте», добавляет господин Малютин. В этом году рассрочкой при покупке туров в сервисе Level.Travel воспользовалось на 76% больше туристов, чем годом ранее. При этом по основным направлениям средняя стоимость тура составляла 65−85 тыс. руб.
«Банк выдает гражданину кредит, который будет направлен на оплату туристической услуги, поэтому обязательства по погашению кредита, как и кредитный риск банка при крахе туроператора в итоге ложатся непосредственно на заемщика», — соглашается директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. Если же гражданин перенаправит негатив на банк и перестанет платить, добавляет господин Самиев, то будет «действовать во вред себе и кроме испорченного отдыха получит еще и испорченную кредитную историю».
Светлана Самусева, Антон Дугин, Александра Мерцалова