Во Владивостоке дольщики снова оказались обманутыми
20 человек признаны потерпевшими, причиненный ущерб оценен ими в сумме свыше 30 миллионов рублей.
20 человек признаны потерпевшими, причиненный ущерб оценен ими в сумме свыше 30 миллионов рублей.
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о хищениях в сфере долевого строительства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку проведена доследственная проверка по заявлениям граждан на действия застройщика многоквартирного жилого дома на одной из улиц города.
В соответствии с заключенными договорами участия в долевом строительстве, недвижимость должна быть передана собственникам не позднее 3 квартала прошлого года. Однако до настоящего времени обязательства по завершению строительства и предоставлению квартир не выполнены.
Кроме того, у застройщика имеется задолженность перед подрядными организациями, осуществлявшими
Строительство дома в настоящее время не ведется, деятельность компании приостановлена.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). На сегодняшний день по уголовному делу признаны потерпевшими 20 человек, причиненный ущерб оценен ими в сумме свыше 30 миллионов рублей.
Проводятся