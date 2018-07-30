Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше?
Жена Диброва умилила Сеть семейным снимком с сыновьями
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Мария Захарова, Лорак, Глюк`oZa и другие звезды на руате в Баку
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Муж Рапунцель едва не убил свою тещу - СМИ
Зверев впервые после ссоры с сыном дал интервью
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Ученые сделали неожиданный прорыв в изучении Марса
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
03:28 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке дольщики снова оказались обманутыми

20 человек признаны потерпевшими, причиненный ущерб оценен ими в сумме свыше 30 миллионов рублей.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о хищениях в сфере долевого строительства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку проведена доследственная проверка по заявлениям граждан на действия застройщика многоквартирного жилого дома на одной из улиц города.

В соответствии с заключенными договорами участия в долевом строительстве, недвижимость должна быть передана собственникам не позднее 3 квартала прошлого года. Однако до настоящего времени обязательства по завершению строительства и предоставлению квартир не выполнены.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что у компании отсутствовало разрешение уполномоченного органа на привлечение денежных средств граждан для осуществления долевого строительства и реконструкции капитального объекта.

Кроме того, у застройщика имеется задолженность перед подрядными организациями, осуществлявшими строительно-монтажные работы.

Строительство дома в настоящее время не ведется, деятельность компании приостановлена.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). На сегодняшний день по уголовному делу признаны потерпевшими 20 человек, причиненный ущерб оценен ими в сумме свыше 30 миллионов рублей.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы.

Все новости региона
 В Приморье «денежного» фокусника задержали с поличным ...
Театр Кабуки вновь посетил Россию с гастролями спустя 90 лет ...
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым
Дети российских олигархов покинули британские школы
Как выглядит «море звезд» на Мальдивах (фото)
Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам найдена мертвой
Эрдоган попросил членов БРИКС принять Турцию в свою группу
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь