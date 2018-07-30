Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше?
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Звезды торопятся рожать: как младенцы зарабатывают миллионы
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной и Пушкиной
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Дождавшаяся мужа из тюрьмы Овсиенко заговорила о детях
Зверев впервые после ссоры с сыном дал интервью
Российская валюта заперта: что будет с рублем осенью
Изменения, которые коснуться пенсий с 1 января
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
05:30 (мск), источник: РИА Новости

Три грузовых борта летят во Владивосток из КНДР

Три грузовых рейса в дополнение к двум регулярным пассажирским прибывают в понедельник из Пхеньяна во Владивосток, сообщается на сайте аэропорта, и это подтвердили РИА Новости в пресс-службе гавани. В северокорейском консульстве во Владивостоке о назначении дополнительных бортов не знают.

Источник: РИА Новости

Каждый понедельник и каждую пятницу из Пхеньяна во Владивосток выполняются по два пассажирских рейса.

На сайте международного аэропорта «Владивосток» сообщается, что 30 июля прибывает пять рейсов из Пхеньяна.

Первый самолет прилетел в 9.00 (2.00 мск), второй в 11.00 (04.00 мск, пассажирский), прилет третьего ожидается в 12.30 (05.30 мск), двух следующих — в 16.30 (09.30 мск) и 16.40 (9.40 мск, пассажирский).

«Сегодня выполняются два пассажирских рейса и еще несколько грузовых из Пхеньяна также авиакомпании Air Koryo (северокорейский государственный перевозчик)», — рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Представитель генконсульства КНДР во Владивостоке сообщил РИА Новости, что пока информацией о назначении дополнительных рейсов не обладает, данные уточняются.

В начале июля делегация торговой палаты КНДР встретилась с бизнесменами из Владивостока. Делегация Северной Кореи предлагала к экспорту женьшеневую медицинскую продукцию, чай и косметику.

Во Владивостоке 11—13 сентября пройдет четвертый Восточный экономический форум, участие в котором подтвердил министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ, заявил журналистам посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Все новости региона
 Три грузовых борта летят во Владивосток из КНДР
Гости ВЭФ-2018 увидят поединок сумоистов, турнир по дзюдо и регаты
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым
Дети российских олигархов покинули британские школы
Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке
Эрдоган попросил членов БРИКС принять Турцию в свою группу
Сенатор Грэм заявил, что санкции США против России не работают
Трамп призвал Мюллера признать наличие конфликта интересов
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь