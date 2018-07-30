Один из районов Уфы на неделю останется без горячей воды

Снова кипятить: в Демском районе столицы Башкирии целую неделю, с 30 июля до 5 августа, не будет горячей воды. Отключения связаны с ремонтом оборудования котельной № 5 и проведением гидравлических испытаний, также специалисты в период подготовки к отопительному сезону проверят трубы на герметичность и устойчивость к нагрузкам.