На Красноярской ТЭЦ-3 установят новый генератор
Его изготовили в Новосибирске, в краевой центр генератор прибывает по частям.
Его изготовили в Новосибирске, в краевой центр генератор прибывает по частям.
Сибирская генерирующая компания в 2018 году реализует масштабный инвестиционный проект по плановой замене генератора энергоблока Красноярской ТЭЦ-3. Новый генератор, изготовленный на новосибирском заводе ЭЛСИБ, успешно прошел тестовые испытания в присутствии представителей Красноярской ТЭЦ-3 и вскоре прибудет в Красноярск для установки.
Новый генератор отправляется из Новосибирска по частям — первым с завода отгрузили статор, в Красноярске его ожидают до начала августа. Следующим к месту установки отправится ротор.
«Для повышения надежности и отказоустойчивости генерирующего оборудования Красноярской ТЭЦ-3 компанией было принято решение об установке типового варианта турбогенератора с водородным охлаждением. Помимо этого, мы ожидаем сокращение затрат на эксплуатацию и обслуживание энергоустановки», — пояснил директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.
Генератор в паре с турбиной образуют турбоагрегат, который преобразует механическую энергию, получаемую вследствие вращения вала турбины со скоростью в 3 000 оборотов в минуту, в электрическую. Завершить работы по его замене на Красноярской ТЭЦ-3 планируют до 1 октября 2018 года.