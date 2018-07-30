На Красноярской ТЭЦ-3 установят новый генератор

Сибирская генерирующая компания в 2018 году реализует масштабный инвестиционный проект по плановой замене генератора энергоблока Красноярской ТЭЦ-3. Новый генератор, изготовленный на новосибирском заводе ЭЛСИБ, успешно прошел тестовые испытания в присутствии представителей Красноярской ТЭЦ-3 и вскоре прибудет в Красноярск для установки.

Новый генератор отправляется из Новосибирска по частям — первым с завода отгрузили статор, в Красноярске его ожидают до начала августа. Следующим к месту установки отправится ротор.

Новый генератор по производственным показателям не будет отличаться от существующего. Установленная электрическая мощность Красноярской ТЭЦ-3 не изменится и составит 208 МВт. Ключевое отличие новой энергоустановки заключается в системе охлаждения деталей генератора.

«Для повышения надежности и отказоустойчивости генерирующего оборудования Красноярской ТЭЦ-3 компанией было принято решение об установке типового варианта турбогенератора с водородным охлаждением. Помимо этого, мы ожидаем сокращение затрат на эксплуатацию и обслуживание энергоустановки», — пояснил директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.