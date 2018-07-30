В Хабаровском крае безработица снижается, а рабочих рук по-прежнему не хватает

В Хабаровском крае обсудили ситуацию на региональном рынке труда. По подсчетам специалистов безработица снижается. Итоги первого полугодия показали, что сейчас количество незанятого населения составляет 0,82 процента. За первые шесть месяцев 2017 года этот показатель была равен чуть больше одного процента.

В пресс-службе правительства края также сообщили, что по официальным данным в крае сейчас более шести тысяч безработных, но при этом рабочих рук все равно не хватает. Работодатели уже разместили порядка 19 тысяч вакансий. Это почти на три тысячи больше, чем в прошлом году.