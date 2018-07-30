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07:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае безработица снижается, а рабочих рук по-прежнему не хватает

В основным трудовых ресурсов не хватает в районах.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае обсудили ситуацию на региональном рынке труда. По подсчетам специалистов безработица снижается. Итоги первого полугодия показали, что сейчас количество незанятого населения составляет 0,82 процента. За первые шесть месяцев 2017 года этот показатель была равен чуть больше одного процента.

В пресс-службе правительства края также сообщили, что по официальным данным в крае сейчас более шести тысяч безработных, но при этом рабочих рук все равно не хватает. Работодатели уже разместили порядка 19 тысяч вакансий. Это почти на три тысячи больше, чем в прошлом году.

Основная нехватка специалистов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В частности речь идет о инженерно-технических специалистах. В районах края, наоборот, не хватает рабочих мест. Поэтому в правительстве края намерен детально изучить ситуацию и выработать решение.

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