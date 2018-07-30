В Хабаровском крае безработица снижается, а рабочих рук по-прежнему не хватает
В основным трудовых ресурсов не хватает в районах.
В основным трудовых ресурсов не хватает в районах.
В Хабаровском крае обсудили ситуацию на региональном рынке труда. По подсчетам специалистов безработица снижается. Итоги первого полугодия показали, что сейчас количество незанятого населения составляет 0,82 процента. За первые шесть месяцев 2017 года этот показатель была равен чуть больше одного процента.
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Основная нехватка специалистов в Хабаровске и