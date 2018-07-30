Потребители задолжали Екатеринбурггазу 97 миллионов рублей

В территориальные отделы судебных приставов в отношении задолжавших за газ потребителей предъявлено 2 167 исполнительных документов на общую сумму почти 21 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

В пятницу, 27 июля, специалисты объехали неплательщиков в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Рейд был назначен на раннее утро, чтобы с большей вероятностью застать их дома.

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«Если сумма задолженности превышает 3000 рублей, то судебные приставы имеют право описать имущество. Должнику вручается повестка. Человек обязан явиться в службу судебных приставов в течение 5 дней. В этот период он имеет возможность погасить долги», — пояснил судебный пристав-исполнитель Железнодорожного района Роман Косачев.

Первым в списке адресов значился частный дом по улице Водопьянова. За потребленный газ хозяева задолжали более 43 тыс. рублей. На месте юристом АО «Екатеринбурггаз» была достигнута устная договоренность с хозяйкой недвижимости о возможности рассрочки. В службу судебных приставов женщину обязали прийти с документами, подтверждающими, что часть долга уже погашена.

Особняк в переулке Ильинском хозяева сдают в аренду посуточно, при этом долг за потребленный газ составил 14 тыс. рублей. Судебным приставам удалось застать на месте только гостей. Хозяйка элитной недвижимости по телефону пообещала явиться в службу судебных приставов для дачи объяснений.