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08:39 (мск), источник: ЕАН

Потребители задолжали Екатеринбурггазу 97 миллионов рублей

Физические лица задолжали Екатеринбурггазу за потребленное «голубое топливо» и техническое обслуживание газового оборудования 97,6 млн рублей.

В территориальные отделы судебных приставов в отношении задолжавших за газ потребителей предъявлено 2 167 исполнительных документов на общую сумму почти 21 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

В пятницу, 27 июля, специалисты объехали неплательщиков в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Рейд был назначен на раннее утро, чтобы с большей вероятностью застать их дома.

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«Если сумма задолженности превышает 3000 рублей, то судебные приставы имеют право описать имущество. Должнику вручается повестка. Человек обязан явиться в службу судебных приставов в течение 5 дней. В этот период он имеет возможность погасить долги», — пояснил судебный пристав-исполнитель Железнодорожного района Роман Косачев.

Первым в списке адресов значился частный дом по улице Водопьянова. За потребленный газ хозяева задолжали более 43 тыс. рублей. На месте юристом АО «Екатеринбурггаз» была достигнута устная договоренность с хозяйкой недвижимости о возможности рассрочки. В службу судебных приставов женщину обязали прийти с документами, подтверждающими, что часть долга уже погашена.

Особняк в переулке Ильинском хозяева сдают в аренду посуточно, при этом долг за потребленный газ составил 14 тыс. рублей. Судебным приставам удалось застать на месте только гостей. Хозяйка элитной недвижимости по телефону пообещала явиться в службу судебных приставов для дачи объяснений.

«Подобные рейды проводятся регулярно. Мы хотели бы напомнить потребителям, что оплачивать счета нужно своевременно, а не дожидаться прихода судебных приставов и ареста имущества. По количеству должников среди физических лиц лидирует Чкаловский район Екатеринбурга», — подытожил старший юрисконсульт АО «Екатеринбурггаз» Алексей Шпиренок.

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