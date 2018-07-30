Власти Свердловской области призвали к бдительности при замене приборов учета

«У каждого собственника или арендатора квартиры есть паспорт на индивидуальный прибор учета, в котором указаны все сведения о проведенных ранее поверках. Эти же данные есть у эксплуатирующей здание организации — УК или ТСЖ. Поэтому напоминание о грядущей поверке житель может получить только от своих управляющих компаний. Уточнить же, действительно ли срок предыдущей поверки истекает, он может в собственных документах. Если последние утеряны, а неизвестные организации утверждают, что нужна срочная замена, нужно связаться с УК или ТСЖ и уточнить», — пояснил он.

В июле, рассказал министр, в ЕМУП «Водоканал» и министерство энергетики и ЖКХ стали массово поступать звонки от граждан с жалобами на настойчивые требования о необходимости незамедлительного проведения поверки и замены индивидуальных приборов учета воды. Рекламу, стилизованную под извещения городских коммунальных служб, люди находят в почтовых ящиках и на досках объявлений своих домов.

По словам министра, к работе ЕМУП «Водоканал» такие предложения отношения не имеют, поскольку с индивидуальными приборами учета ресурсоснабжающая компания не работает. В зоне ее полномочий — контроль общедомовых счетчиков воды, и взаимодействует она по этим вопросам только с эксплуатирующими дома организациями. Вопросы же с индивидуальными счетчиками необходимо решать с управляющими компаниями.

«Все, что касается внутридомовых сетей здания, проверок качества воды, усовершенствования внутриквартирных коммуникаций и прочих подобных этим услуг, решать нужно только напрямую с УК или ТСЖ. Не надо сразу и безоговорочно доверять утверждениям: “Нас прислали из УК”, “Мы договорились с УК”, “Мы пришли из Водоканала”, “Это Горгаз”. Сначала нужно позвонить в управляющую компанию, уточнить имена, фамилии, причины посещения, и только после этого принимать решение о покупке, установке прибора или просто о том, пускать ли в дом неизвестных людей», — сказал Николай Смирнов.

Министр напомнил, что регулярные процедуры метрологических поверок для приборов учета действительно обязательны. Однако здесь необходимо помнить: указанная услуга государством не регулируется, и цены на нее у разных компаний разные. Это значит, что ее исполнителя граждане вправе выбрать самостоятельно.

Такое же правило действует и при замене счетчиков. А вот регистрацию проверенных показателей и новых приборов учета, не зависимо от того, кто их поверял или устанавливал, осуществляет управляющая многоквартирным домом организация.

Второе правило, на котором сделал акцент министр, касается периодов метрологических поверок: единых для всех приборов в МКД календарных сроков существовать не может — каждый из них зависит от даты, в которую проводилась предыдущая поверка каждого отдельно взятого прибора.