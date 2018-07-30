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08:57 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии инфляция снизилась до рекордного уровня

Это связано с удешевлением продуктов.

Годовая инфляция по итогам июня в Башкирии составила 1,1%, сообщает пресс-служба Национального банка. Отмечается, что это новый исторический минимум для республики. Показатель по РФ — 2,3%.

В Нацбанке поясняют, что главным фактором, повлиявшим на низкий уровень инфляции, стали цены на овощи, крупы и некоторые виды фруктов, которые в этом году гораздо ниже, чем в 2017-ом на тот же период. Прошлогодний прохладный и дождливый июнь повлиял на рост цен, а в 2018-ом они держатся на привычном уровне. По сравнению с прошлым годом, ощутимее всего снизились цены на гречку, картофель, чеснок, капусту, лук (снижение от 40 до 30%), а также на апельсины — 18%. Однако есть и дорожающие продукты — пшено (35%), свекла (18%), мороженое и маргарин — 11% и 10%.

Что касается инфляции по непродовольственным товарам, она стала выше: от 2,3% в мае до 3% в июне. В основном за счет роста цен на топливо. При этом подешевели средства связи и теле-радиотовары.

Инфляция по платным услугам стабилизировалась на уровне 3,8%. В первую очередь за счет удешевления банковских и страховых услуг, а также за счет снижения цен на авиа и железнодорожные билеты.

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