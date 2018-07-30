В Башкирии инфляция снизилась до рекордного уровня

В Нацбанке поясняют, что главным фактором, повлиявшим на низкий уровень инфляции, стали цены на овощи, крупы и некоторые виды фруктов, которые в этом году гораздо ниже, чем в 2017-ом на тот же период. Прошлогодний прохладный и дождливый июнь повлиял на рост цен, а в 2018-ом они держатся на привычном уровне. По сравнению с прошлым годом, ощутимее всего снизились цены на гречку, картофель, чеснок, капусту, лук (снижение от 40 до 30%), а также на апельсины — 18%. Однако есть и дорожающие продукты — пшено (35%), свекла (18%), мороженое и маргарин — 11% и 10%.