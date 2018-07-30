Величина прожиточного уровня в Пермском крае осталась на уровне конца 2017 года
Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал постановление об установлении величины прожиточного уровня за II квартал 2018 года.
Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал постановление об установлении величины прожиточного уровня за II квартал 2018 года.
Для трудоспособного населения величина прожиточного уровня определена в 10804 руб., для пенсионеров — 8270 руб., детей — 10289 руб. Эти показатели будут использоваться органами государственной власти и местного самоуправления для осуществления мероприятий по социальной защите населения Пермского края в III квартале 2018 года.
Величина прожиточного уровня в Пермском крае остается неизменной с III квартала 2017 года.