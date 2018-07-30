Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Платить «за соседа» придется даже при исправных счетчиках на все
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Яна Рудковская мечтает о фигуре, как у Водяновой
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король “заигрался” - СМИ
Судзиловская появилась на пляже в открытом бикини
Амаль и Джордж Клуни отдыхают с друзьями на озере Комо
Яна Рудковская мечтает о фигуре, как у Водяновой
Юбка Ковальчук при софитах почти не скрывала фигуру - СМИ
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
09:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Величина прожиточного уровня в Пермском крае осталась на уровне конца 2017 года

Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал постановление об установлении величины прожиточного уровня за II квартал 2018 года.

Для трудоспособного населения величина прожиточного уровня определена в 10804 руб., для пенсионеров — 8270 руб., детей — 10289 руб. Эти показатели будут использоваться органами государственной власти и местного самоуправления для осуществления мероприятий по социальной защите населения Пермского края в III квартале 2018 года.

Величина прожиточного уровня в Пермском крае остается неизменной с III квартала 2017 года.

Все новости региона
 Начальник следователей-генералов сделал громкое заявление
Стало известно, что ел древний человек
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
Восемь человек погибли в результате пожара в Сочи
Эксперты предсказали курс рубля на август
Макфол заявил, что санкции России разрушили его научную карьеру
К взлету не готов: авиакомпании столкнулись с дефицитом пилотов
Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым
Катар нанимал агентов ЦРУ для борьбы с претендентами на ЧМ-2022
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь