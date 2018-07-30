Величина прожиточного уровня в Пермском крае осталась на уровне конца 2017 года

Для трудоспособного населения величина прожиточного уровня определена в 10804 руб., для пенсионеров — 8270 руб., детей — 10289 руб. Эти показатели будут использоваться органами государственной власти и местного самоуправления для осуществления мероприятий по социальной защите населения Пермского края в III квартале 2018 года.



Величина прожиточного уровня в Пермском крае остается неизменной с III квартала 2017 года.