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10:36 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок

В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании с 31 июля по 3 августа проведут второй этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок), сообщает пресс-служба компании.

АО «ЕТК» доводит до сведения организаций, предприятий и жителей городов Екатеринбурга, Березовского и Верхней Пышмы, что в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону с 31 июля по 3 августа пройдет второй и последний в этом году этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов:

 — с 23:00 31 июля до 07:00 1 августа пройдут гидравлические испытания распределительных и квартальных трубопроводов повышенным давлением; — 2 и 3 августа с 00:00 до 06:00 пройдут гидравлические испытания магистральных и разводящих подающих трубопроводов.

На период проведения испытаний энергетики вынуждены прекратить горячее водоснабжение (ГВС) потребителей.

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До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов и восстановлена после окончания испытаний. На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами.

Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний. Просьба к автовладельцам не оставлять транспорт в охранных зонах теплотрасс.

Диагностика теплотрасс — мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы.

При обнаружении на участках теплосетей течи горячей воды, парения и промоин грунта сообщить о случившемся по телефонам:

Центральная диспетчерская служба администрации города: 005 (222−3−005) Центральная диспетчерская служба АО «ЕТК»: 331−22−18 Оперативная диспетчерская служба АО «ЕТК»: 370−59−21.

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