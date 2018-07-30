В Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок

АО «ЕТК» доводит до сведения организаций, предприятий и жителей городов Екатеринбурга, Березовского и Верхней Пышмы, что в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону с 31 июля по 3 августа пройдет второй и последний в этом году этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов:

— с 23:00 31 июля до 07:00 1 августа пройдут гидравлические испытания распределительных и квартальных трубопроводов повышенным давлением; — 2 и 3 августа с 00:00 до 06:00 пройдут гидравлические испытания магистральных и разводящих подающих трубопроводов.

На период проведения испытаний энергетики вынуждены прекратить горячее водоснабжение (ГВС) потребителей.

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До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов и восстановлена после окончания испытаний. На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами.

Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний. Просьба к автовладельцам не оставлять транспорт в охранных зонах теплотрасс.

Диагностика теплотрасс — мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы.

При обнаружении на участках теплосетей течи горячей воды, парения и промоин грунта сообщить о случившемся по телефонам: