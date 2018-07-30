В Карталах выявлены нарушения при ремонте дорог

Администрация Карталинского муниципального района в лице управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ заключила с МУП КМР «Спецстрой» муниципальные контракты на выполнение текущего ямочного ремонта улично-дорожной сети на территории города Карталы в соответствии с техническим заданием, но не определила конкретные участки дорог. В результате невозможно отследить фактическое выполнение муниципального контракта.

Выяснилось также, что в нарушение требований законодательства договоры на общую сумму почти 600 тысяч рублей заключены для выполнения одного и того же вида работ, на одинаковых объектах, в одно и тоже время. Произведено искусственно дробление однотипных видов работ на одних объектах на самостоятельные договоры с единым предметом исполнения с целью избежать проведения предусмотренных законом конкурсных процедур. Это привело к необоснованному сокращению числа участников закупки. В отношении должностного лица управления возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 7.29 КоАП РФ. Его рассмотрение передано в управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области.