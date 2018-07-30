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12:02 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Карталах выявлены нарушения при ремонте дорог

Договоры на проведение работ заключались с нарушением конкурсных процедур.

В ходе проверки Карталинская городская прокуратура обнаружила серьезные нарушения законодательства в сфере закупок при заключении администрацией муниципальных контрактов на ремонт и содержание автодорог, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

Администрация Карталинского муниципального района в лице управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ заключила с МУП КМР «Спецстрой» муниципальные контракты на выполнение текущего ямочного ремонта улично-дорожной сети на территории города Карталы в соответствии с техническим заданием, но не определила конкретные участки дорог. В результате невозможно отследить фактическое выполнение муниципального контракта.

Карталинская городская прокуратура в адрес исполняющего обязанности главы Карталинского муниципального района внесла представление об устранении выявленных нарушений.

Выяснилось также, что в нарушение требований законодательства договоры на общую сумму почти 600 тысяч рублей заключены для выполнения одного и того же вида работ, на одинаковых объектах, в одно и тоже время. Произведено искусственно дробление однотипных видов работ на одних объектах на самостоятельные договоры с единым предметом исполнения с целью избежать проведения предусмотренных законом конкурсных процедур. Это привело к необоснованному сокращению числа участников закупки. В отношении должностного лица управления возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 7.29 КоАП РФ. Его рассмотрение передано в управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области.

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