Подведены итоги конкурса по выбору единого «мусорного» оператора в Омской области
В пятницу, 27 июля, в министерстве строительства и ЖКК Омской области подвели итоги конкурса на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В пятницу, 27 июля, в министерстве строительства и ЖКК Омской области подвели итоги конкурса на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Единственным участником стала новосибирская компания ООО «Магнит».
По итогам конкурса комиссия рекомендовала заключить соглашение с иногородней фирмой.
По требованиям конкурса, у претендента должна присутствовать лицензия на работу с отходами 1−4 класса опасности, а также необходимо перечислить на счет Минстроя 200 млн рублей как обеспечение заявки. Эти деньги не возвратят победителю, если он уклонится или напрямую откажется подписывать соглашение.
Победитель конкурса также обязан предоставить банковскую гарантию для подтверждения своих обязательств в размере 10% от максимально допустимой годовой выручки на срок 10 лет. Десятая часть от годового дохода примерно составит 325 млн рублей.
Отметим, что новая схема обращения с отходами начнет работать с 1 января 2019 года. Региональный оператор станет обязан осуществлять сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением
Напомним, что было предпринято несколько попыток по выбору регионального оператора. Первый конкурс отменили после жалобы потенциального участника конкурса, волгоградского ООО «Экоцентр» в ФАС России. Представители компании увидели недочеты в проведении аукциона и просили их устранить. Тогда на победу претендовали омский «Экотехпром», связанный с бизнесменом Григорием Горовым, и ямальское ООО «Инновационные технологии», уже получившее статус регоператора в родном для
Вторая попытка выбора регоператора в мае 2018 года не удалась
Третий аукцион, итоги которого должны были объявить 19 июня, также признали несостоявшимся
По данным «СуперОмска», за срывом конкурсов может стоять компания «Экотехнологии», связанная с бизнесменом Григорием Горовым.
Согласно открытым данным, фирма зарегистрирована в Новосибирске в 2014 году. Учредителями ООО «Магнит» являются Сергей Шевченко, 49% доли акций, с Сергеем Чолаковым 51% доли акций.