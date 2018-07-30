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12:07 (мск), источник: СуперОмск

Подведены итоги конкурса по выбору единого «мусорного» оператора в Омской области

В пятницу, 27 июля, в министерстве строительства и ЖКК Омской области подвели итоги конкурса на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Единственным участником стала новосибирская компания ООО «Магнит».

По итогам конкурса комиссия рекомендовала заключить соглашение с иногородней фирмой.

По требованиям конкурса, у претендента должна присутствовать лицензия на работу с отходами 1−4 класса опасности, а также необходимо перечислить на счет Минстроя 200 млн рублей как обеспечение заявки. Эти деньги не возвратят победителю, если он уклонится или напрямую откажется подписывать соглашение.

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Победитель конкурса также обязан предоставить банковскую гарантию для подтверждения своих обязательств в размере 10% от максимально допустимой годовой выручки на срок 10 лет. Десятая часть от годового дохода примерно составит 325 млн рублей.

Отметим, что новая схема обращения с отходами начнет работать с 1 января 2019 года. Региональный оператор станет обязан осуществлять сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов-посредников.

Напомним, что было предпринято несколько попыток по выбору регионального оператора. Первый конкурс отменили после жалобы потенциального участника конкурса, волгоградского ООО «Экоцентр» в ФАС России. Представители компании увидели недочеты в проведении аукциона и просили их устранить. Тогда на победу претендовали омский «Экотехпром», связанный с бизнесменом Григорием Горовым, и ямальское ООО «Инновационные технологии», уже получившее статус регоператора в родном для Ямало-Ненецком Автономном округе.

Вторая попытка выбора регоператора в мае 2018 года не удалась из-за отсутствия заявок.

Третий аукцион, итоги которого должны были объявить 19 июня, также признали несостоявшимся из-за жалобы в УФАС.

По данным «СуперОмска», за срывом конкурсов может стоять компания «Экотехнологии», связанная с бизнесменом Григорием Горовым.

Известно, что ООО «Магнит» входит в группу компаний «ВИС», которая занимается строительным и инвестиционным бизнесом по всей России.

Согласно открытым данным, фирма зарегистрирована в Новосибирске в 2014 году. Учредителями ООО «Магнит» являются Сергей Шевченко, 49% доли акций, с Сергеем Чолаковым 51% доли акций.

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