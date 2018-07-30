Воронежские власти направят до 2,7 млн рублей на салют ко Дню города

Воронежская администрация потратит до 2,7 млн рублей на салют в День города, 15 сентября. Средства выделят из городского бюджета. Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок.

Заказчик — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Воронежа. Фейерверк запустят с двух точек — с дамбы Чернавского моста и с косы около Чернавского моста. Салют будет продолжаться не менее 13 минут — как и в 2017 году. В салюте задействуют около 2 тыс. изделий разного калибра. Фейерверк запустят в 21:00.