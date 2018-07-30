Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему донские казаки никогда не женились на русских
Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином
Не разлей вода: 10 звезд, которые дружат с детства
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Амаль и Джордж Клуни отдыхают с друзьями на озере Комо
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Ангела Меркель удивила публику зеленым платьем
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Ушедшая к тренеру-гею Медведева рассказывает о жизни в Америке
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
В РФ перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие
Названы опасные для использования карт страны
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
12:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти направят до 2,7 млн рублей на салют ко Дню города

Средства потратят из городского бюджета.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежская администрация потратит до 2,7 млн рублей на салют в День города, 15 сентября. Средства выделят из городского бюджета. Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок.

Заказчик — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Воронежа. Фейерверк запустят с двух точек — с дамбы Чернавского моста и с косы около Чернавского моста. Салют будет продолжаться не менее 13 минут — как и в 2017 году. В салюте задействуют около 2 тыс. изделий разного калибра. Фейерверк запустят в 21:00.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 6 августа. Электронный аукцион проведут 10 августа.

В 2016 и 2017 годах фейерверк запускало ОАО «Пиро-Росс».

Все новости региона
Аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию июля в Воронеже
Освобождавший Пальмиру генерал будет отвечать за «Юнармию»
В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
В Средиземном море утопили танки, чтобы защитить морскую фауну
Эксперты предсказали курс рубля на август
Власти назвали сроки разработки самолета на замену «Руслану»
Васильева: четверть населения не владеет функциональным чтением
Спорт
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт В защиту команды Станислава Черчесова выступили его помощник Владимир Паников, а также известный телекомментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Светлана Журова
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином Рейтинг государств мира по стоимости литра топлива АИ-95 составило агентство Bloomberg
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь