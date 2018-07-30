Воронежские власти направят до 2,7 млн рублей на салют ко Дню города
Средства потратят из городского бюджета.
Средства потратят из городского бюджета.
Воронежская администрация потратит до 2,7 млн рублей на салют в День города, 15 сентября. Средства выделят из городского бюджета. Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок.
Заказчик — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Воронежа. Фейерверк запустят с двух точек — с дамбы Чернавского моста и с косы около Чернавского моста. Салют будет продолжаться не менее 13 минут — как и в 2017 году. В салюте задействуют около 2 тыс. изделий разного калибра. Фейерверк запустят в 21:00.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 6 августа. Электронный аукцион проведут 10 августа.
В 2016 и 2017 годах фейерверк запускало ОАО «Пиро-Росс».