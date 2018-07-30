«Губернаторскую сотню» дополнили строительством логистического терминала на 344 млн рублей
В «Губернаторскую сотню» включили новый инвестпроект — строительство логистического терминала в
В «Губернаторскую сотню» включили новый инвестпроект — строительство логистического терминала в
Его стоимость составляет 344,1 млн рублей, инвестор — ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятие». Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.
«Терминал класса А по хранению и обработке продукции нужен для обслуживания процесса товародвижения на региональном потребительском рынке Юга России», — говорится в сообщении.
В 2018 году в «Губернаторскую сотню» включили 28 проектов на 83 млрд руб. В этом году ввести в эксплуатацию планировали ввести 18 объектов, семь из них уже работают. К сдаче близится строительство тепличных комплексов, офисного центра и двух кинокомплексов.