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15:15 (мск), источник: Коммерсантъ

«Губернаторскую сотню» дополнили строительством логистического терминала на 344 млн рублей

В «Губернаторскую сотню» включили новый инвестпроект — строительство логистического терминала в Ростове-на-Дону.

Его стоимость составляет 344,1 млн рублей, инвестор — ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятие». Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

«Терминал класса А по хранению и обработке продукции нужен для обслуживания процесса товародвижения на региональном потребительском рынке Юга России», — говорится в сообщении.

В 2018 году в «Губернаторскую сотню» включили 28 проектов на 83 млрд руб. В этом году ввести в эксплуатацию планировали ввести 18 объектов, семь из них уже работают. К сдаче близится строительство тепличных комплексов, офисного центра и двух кинокомплексов.

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