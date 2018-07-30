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13:44 (мск), источник: Sputnik

Умирзаков: к 2019 году можно будет покупать машины по телефону

Глава «Узавтосаноат» Шавкат Умирзаков рассказал о дальнейшем развитии автопромышленности в Узбекистане.

Источник: Sputnik
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Отвечая на вопрос журналиста в рамках заседания Международного пресс-клуба, глава компании отметил, что работа по совершенствованию менеджмента и исследованию рынка продолжается, но с точки зрения спроса ситуация уже ясна.

«Мы уже провели исследования по поводу потребностей граждан, в том числе в сельской местности. Хотя анализ рынка еще продолжается. У нас развивается система продаж авто, дай бог, в 2019 году машины можно будет купить по телефону, и вам будут их доставлять с полным баком прямо домой», — отметил Умирзаков.

Так же он подчеркнул, что на данный момент прорабатываются рынки в сельской местности, и вычисляется необходимое количество машин для рынков такого формата.

«Для этого нам не нужен какой-нибудь канадский специалист, эта работа у нас налажена», — заключил он.

Напомним что на заседании Международного пресс-клуба руководство GM Uzbekistan заявило что с августа цены на автомобили повысятся на 14%.

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