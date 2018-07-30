Умирзаков: к 2019 году можно будет покупать машины по телефону
Глава «Узавтосаноат» Шавкат Умирзаков рассказал о дальнейшем развитии автопромышленности в Узбекистане.
Глава «Узавтосаноат» Шавкат Умирзаков рассказал о дальнейшем развитии автопромышленности в Узбекистане.
Отвечая на вопрос журналиста в рамках заседания Международного
«Мы уже провели исследования по поводу потребностей граждан, в том числе в сельской местности. Хотя анализ рынка еще продолжается. У нас развивается система продаж авто, дай бог, в 2019 году машины можно будет купить по телефону, и вам будут их доставлять с полным баком прямо домой», — отметил Умирзаков.
Так же он подчеркнул, что на данный момент прорабатываются рынки в сельской местности, и вычисляется необходимое количество машин для рынков такого формата.
«Для этого нам не нужен
Напомним что на заседании Международного