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13:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Две улицы в центре Екатеринбурга готовят к ремонту

И одну — на Пионерском.

Источник: УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга потратит свыше 49 миллионов рублей из муниципального бюджета на приведение в порядок двух улиц в центре города и одной — в микрорайоне Пионерском. Выполнением подряда займется компания «Уралдорстрой», сообщает портал госзакупок.

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Речь в данном случае идет об улице Добролюбова и примыкающему к ней участку улицы Радищева (до улицы 8 Марта). В этом районе находятся резиденция полпреда президента РФ в УрФО и музей Эрнста Неизвестного. Кроме того, планируется обновить участок улицы Данилы Зверева от Блюхера до Волховской.

Исполнителю предстоит составить схему закрытия (либо ограничения движения транспорта) указанных улиц, срезать с проезжей части поверхностный слой асфальта, убрать образовавшийся скол на базу районного ДЭУ, уложить новое асфальтобетонное покрытие, заменить бордюрный камень, канализационные люки и дождеприемные колодцы.

Кроме того, техзадание предусматривает устройство газонов на теневых сторонах прилегающих к зоне ремонта домов. Газоны следует засеять тенелюбивыми сортами растений, а в случае их гибели при посадке — компенсировать потери за счет собственных средств. Весь объем работ планируется завершить к 25 декабря 2018 года.

Стоит напомнить, что в этом году в Екатеринбурге ремонтируется 41 участок улично-дорожной сети общей площадью 870 тысяч квадратных метров.

Дорожники планируют, в частности, привести в порядок улицы Умельцев, Пальмиро Тольятти, Высоцкого, Черепанова, Предельную, Селькоровскую, Титова (от 8 Марта до Селькоровской), Реактивную, Трактовую (от дома № 10 до улицы Реактивной), а также «обновят» переулок Базовый (от дома № 47 до автодороги по Сибирскому тракту), проспект Ленина (от 8 Марта до Карла Либкнехта) и некоторые участки Объездной дороги.

Кроме того, некоторые улицы (например, Московскую на участках от Попова до Пальмиро Тольятти и от Хасановской до Денисова-Уральского) ожидает капитальная реконструкция. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», на эти работы выделено 1,42 миллиарда рублей.

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