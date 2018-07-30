Начальник КЖД рассказал о перспективах поезда Калининград — Гдыня

Источник: Калининград.Ru

— На прошлой неделе у меня было руководство Польских железных дорог. Они заверили, что будут работать, — сказал Голомолзин.

На вопрос о том, в чём заключается основная проблема, начальник КЖД ответил: «Не готов сказать за наших партнёров». Как подчеркнули в отделе корпоративных коммуникаций ведомства, запуск поезда Калининград — Гдыня является коммерческим проектом. Над ним работают КППК и польский пригородный перевозчик.

В конце мая Gazeta Wyborcza сообщила, что переговоры «застряли в мёртвой точке». «Мы возвращаемся к переговорам с российской стороной, точнее, с отсутствием мнения РЖД в важных технических и экономических вопросах. Это задерживает запуск поездов», — прокомментировали в пресс-службе ж/д перевозчика Przewozy Regionalne.

Ранее польская сторона отмечала, что поезд Гдыня — Калининград должен был курсировать как минимум во время игр чемпионата мира по футболу и в ближайшие к этим датам выходные дни. Также собирались оставить состав на постоянной основе.