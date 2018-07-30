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16:48 (мск), источник: Калининград.Ru

Начальник КЖД рассказал о перспективах поезда Калининград — Гдыня

Вопрос запуска регулярного железнодорожного сообщения по маршруту Калининград — Гдыня остаётся открытым, однако польская сторона заявила, что готова работать над проектом. Об этом сообщил начальник КЖД Виктор Голомолзин во время делового завтрака в редакции «Российской газеты» в понедельник, 30 июля.

Источник: Калининград.Ru

— На прошлой неделе у меня было руководство Польских железных дорог. Они заверили, что будут работать, — сказал Голомолзин.

На вопрос о том, в чём заключается основная проблема, начальник КЖД ответил: «Не готов сказать за наших партнёров». Как подчеркнули в отделе корпоративных коммуникаций ведомства, запуск поезда Калининград — Гдыня является коммерческим проектом. Над ним работают КППК и польский пригородный перевозчик.

В конце мая Gazeta Wyborcza сообщила, что переговоры «застряли в мёртвой точке». «Мы возвращаемся к переговорам с российской стороной, точнее, с отсутствием мнения РЖД в важных технических и экономических вопросах. Это задерживает запуск поездов», — прокомментировали в пресс-службе ж/д перевозчика Przewozy Regionalne.

Ранее польская сторона отмечала, что поезд Гдыня — Калининград должен был курсировать как минимум во время игр чемпионата мира по футболу и в ближайшие к этим датам выходные дни. Также собирались оставить состав на постоянной основе.

Тестовый поезд из Калининграда в Гдыню с пересадкой в Бранево проехал 5 января. Направление пользовалось большой популярностью у калининградских туристов: в Польшу отправились 130 человек.

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