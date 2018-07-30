Свердловское правительство отрапортовало о росте экономики региона

Индекс промышленного производства в январе — июне 2018 года составил 107% к соответствующему периоду прошлого года. Значительный рост объемов отмечен в производстве машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, в пищевой промышленности, деревообработке, производстве транспортных средств и оборудования, металлургии.

Отмечается позитивная динамика в сельском хозяйстве, строительстве и транспорте. Так, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 103,3% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах.

Объем строительных работ составил 76 млрд рублей, или 119,9% к уровню января — июня 2017 года в сопоставимых ценах. Введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 765 тыс. кв. м, что на 7,3% больше, чем годом ранее.

Впервые с 2014 года отмечена положительная динамика оборота торговли и общественного питания. Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля составил 1,04%.