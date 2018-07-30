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15:16 (мск), источник: ЕАН

Свердловское правительство отрапортовало о росте экономики региона

Экономика Свердловской области растет поступательными темпами. Об этом по итогам анализа ключевых показателей за I полугодие сообщило министерство экономики региона.

Индекс промышленного производства в январе — июне 2018 года составил 107% к соответствующему периоду прошлого года. Значительный рост объемов отмечен в производстве машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, в пищевой промышленности, деревообработке, производстве транспортных средств и оборудования, металлургии.

Отмечается позитивная динамика в сельском хозяйстве, строительстве и транспорте. Так, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 103,3% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах.
Объем строительных работ составил 76 млрд рублей, или 119,9% к уровню января — июня 2017 года в сопоставимых ценах. Введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 765 тыс. кв. м, что на 7,3% больше, чем годом ранее.

Впервые с 2014 года отмечена положительная динамика оборота торговли и общественного питания. Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля составил 1,04%.

«Среди факторов роста экономики Среднего Урала — проведение крупных международных мероприятий и продвижения региона в целом», — констатировал министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик.

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