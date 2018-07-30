Налоговики обследовали объекты курорта Бурабай
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Некоторые предприниматели, работающие в
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Некоторые предприниматели, работающие в
Сотрудники департамента государственных доходов по Акмолинской области провели анализ доходов налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность в
«В ходе проведения хронометражных наблюдений выявлены предприниматели, не исполняющие налоговые обязательства, занижающие свои доходы, не применяющие
Проанализировов работу одного кафе в праздничный день, оказалось, что указана была выручка в сумме 33 000 тенге, а при хронометражном обследовании показатель не опускался ниже 350 000 тенге в день — выручка занижалась практически в 10 раз.
«Занижался доход и в одном из гостиничных комплексов. За 12 дней оборот составил 2 295 000 тенге, тогда как за 6 дней хронометражного обследования оборот составил 3 700 000 тенге», — добавили в ведомстве.
Сотрудниками департамента также выявлен факт неприменения расчетов через
Кроме того, в курортной зоне был выявлен факт реализации алкогольной продукции без наличия необходимой лицензии. Выявленная продукция была изъята, составлен административный материал, который направлен в суд для принятия решения.