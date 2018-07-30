Налоговики обследовали объекты курорта Бурабай

Источник: Kazinform

Сотрудники департамента государственных доходов по Акмолинской области провели анализ доходов налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Щучинско-Боровской курортной зоне. Из-за того, что доходы предпринимателей вызывали сомнения, было решено провести хронометражное обследование ряда объектов курортной зоны.

«В ходе проведения хронометражных наблюдений выявлены предприниматели, не исполняющие налоговые обязательства, занижающие свои доходы, не применяющие контрольно-кассовые машины в онлайн-режиме, и другие нарушения налогового законодательства. К примеру, сотрудниками департамента в ходе проведения хронометражного обследования налогоплательщиков уже в первые дни обследования поставлены на учет в качестве индивидуального предпринимателя 2 налогоплательщика, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации», — рассказали в ведомстве.

Проанализировов работу одного кафе в праздничный день, оказалось, что указана была выручка в сумме 33 000 тенге, а при хронометражном обследовании показатель не опускался ниже 350 000 тенге в день — выручка занижалась практически в 10 раз.

«Занижался доход и в одном из гостиничных комплексов. За 12 дней оборот составил 2 295 000 тенге, тогда как за 6 дней хронометражного обследования оборот составил 3 700 000 тенге», — добавили в ведомстве.

Сотрудниками департамента также выявлен факт неприменения расчетов через POS-терминал, а в одной из гостиниц поселка Бурабай контрольно-кассовый аппарат с фискальной памятью не применялся вовсе.

Кроме того, в курортной зоне был выявлен факт реализации алкогольной продукции без наличия необходимой лицензии. Выявленная продукция была изъята, составлен административный материал, который направлен в суд для принятия решения.