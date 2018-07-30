На Кубани впервые за шесть лет достигли роста реальной зарплаты населения
Среднемесячная зарплата составляет 32,7 тыс. рублей. Данные озвучили на региональном совещании, которое провел глава региона Вениамин Кондратьев.
Среднемесячная зарплата составляет 32,7 тыс. рублей. Данные озвучили на региональном совещании, которое провел глава региона Вениамин Кондратьев.
По словам министра экономики Кубани Александра Руппеля, средняя зарплата выросла на 10,3%. При этом реальная заработная плата в условиях снизившейся до 1,9% инфляции выросла на 8,3%. Это самый высокий результат за последние шесть лет. На сегодня в крае нет ни одного муниципалитета, где зарплата бы снижалась.
«Самые высокие темпы роста — в Кущевском, Отрадненском, Северском и Темрюкском районах — больше 116%. Мы рассчитываем, что в русле текущих тенденций к концу года среднемесячная заработная плата по краю вырастет до 33,4 тыс. рублей», — отметил Александр Руппель.
Губернатор подчеркнул, что этот рост в значительной степени обеспечен увеличением зарплат бюджетникам в рамках майских указов президента.
«Важно чтобы зарплаты увеличивались и в реальном секторе экономики. Для этого нужно развивать все отрасли без исключения», — цитирует Кондратьева