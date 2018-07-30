Совет Федерации одобрил создание офшора в Калининграде

В пределах административных районов будет установлен особый налоговый режим, направленный на привлечение капиталов из иностранных юрисдикций. Главной преференций для компаний, зарегистрированных в этих районах, являются специальные налоговые ставки по налогу на прибыль. Они предусмотрены в размере 0% по доходам, полученным международной холдинговой компанией в виде дивидендов, и размере 5% — по доходам, полученным иностранными лицами в виде дивидендов по акциям холдинговых компаний.