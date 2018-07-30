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16:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Совет Федерации одобрил создание офшора в Калининграде

Совет Федерации одобрил пакет документов, регулирующих деятельность двух специальных административных районов, которые планируется организовать на острове Октябрьский в Калининграде и Приморском край. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В пределах административных районов будет установлен особый налоговый режим, направленный на привлечение капиталов из иностранных юрисдикций. Главной преференций для компаний, зарегистрированных в этих районах, являются специальные налоговые ставки по налогу на прибыль. Они предусмотрены в размере 0% по доходам, полученным международной холдинговой компанией в виде дивидендов, и размере 5% — по доходам, полученным иностранными лицами в виде дивидендов по акциям холдинговых компаний.

Резидентом этих районов может стать только иностранная компания, ранее зарегистрированная в одном из международных офшоров. Минимальный порог инвестиций в САР для компаний установлен в 50 млн рублей за шесть месяцев.

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