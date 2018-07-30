Бизнес просит Медведева не заводить уголовные дела против картелей

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Письмо было направлено после того как ФАС разработала ряд законопроектов, усиливающих уголовную ответственность за картельные сговоры. Так, максимальный срок за это нарушение предлагается увеличить с трех до четырех лет, а для участвующих в нем членов советов директоров и мажоритарных акционеров — до восьми лет. Срок может быть и больше: например, если преступление совершено организованной группой с целью извлечения дохода в особо крупном размере, он может вырасти до десяти лет. Согласно проекту, крупным размером дохода считается выручка всех участников картельного соглашения, превышающая 100 млн руб., а в особо крупным — свыше 500 млн руб.

Авторы письма указывают премьер-министру на недопустимость снижения уровня доказывания картельных нарушений в сочетании с «радикальным ужесточением ответственности и расширением круга привлекаемых к ответственности лиц, а также наделение антимонопольных органов избыточными полномочиями». Они также сообщают, что в других странах, например, в Австралии, Норвегии и Японии, участие в картельных сговорах не караются тюремным заключением, хотя это и предусмотрено законодательством.

«С этой точки зрения бизнес-сообщество в принципе выступает против криминализации ответственности за заключение картельных соглашений и считает, что лица причастные к картельным соглашениям, не должны находиться в изоляции от общества», — говорится в письме.