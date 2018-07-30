Бизнес просит Медведева не заводить уголовные дела против картелей
Крупный бизнес просит
Крупный бизнес просит
Письмо было направлено после того как ФАС разработала ряд законопроектов, усиливающих уголовную ответственность за картельные сговоры. Так, максимальный срок за это нарушение предлагается увеличить с трех до четырех лет, а для участвующих в нем членов советов директоров и мажоритарных акционеров — до восьми лет. Срок может быть и больше: например, если преступление совершено организованной группой с целью извлечения дохода в особо крупном размере, он может вырасти до десяти лет. Согласно проекту, крупным размером дохода считается выручка всех участников картельного соглашения, превышающая 100 млн руб., а в особо крупным — свыше 500 млн руб.
Авторы письма указывают
Картельным соглашением или картельным сговором называется неформальная договоренность с целью искусственного манипулирования ценами. Ранее замглавы ФАС Андрей Цыганов оценил ежегодный ущерб от таких соглашений в 2% ВВП. Среди сфер, наиболее подверженных картелизации, он назвал строительство, в том числе, дорожное, а также сферу госзаупок, транспортные перевозки и сферу ЖКХ.