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18:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Бизнес просит Медведева не заводить уголовные дела против картелей

Крупный бизнес просит премьер-министра России Дмитрия Медведева снять уголовную ответственность за картельные сговоры, при этом сохранив административную. С такой просьбой выступили президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катырин, президент «Деловой России» Алексей Репик и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в коллективном письме главе правительства, на которое ссылается РБК.

Источник: Reuters

Письмо было направлено после того как ФАС разработала ряд законопроектов, усиливающих уголовную ответственность за картельные сговоры. Так, максимальный срок за это нарушение предлагается увеличить с трех до четырех лет, а для участвующих в нем членов советов директоров и мажоритарных акционеров — до восьми лет. Срок может быть и больше: например, если преступление совершено организованной группой с целью извлечения дохода в особо крупном размере, он может вырасти до десяти лет. Согласно проекту, крупным размером дохода считается выручка всех участников картельного соглашения, превышающая 100 млн руб., а в особо крупным — свыше 500 млн руб.

Авторы письма указывают премьер-министру на недопустимость снижения уровня доказывания картельных нарушений в сочетании с «радикальным ужесточением ответственности и расширением круга привлекаемых к ответственности лиц, а также наделение антимонопольных органов избыточными полномочиями». Они также сообщают, что в других странах, например, в Австралии, Норвегии и Японии, участие в картельных сговорах не караются тюремным заключением, хотя это и предусмотрено законодательством.

«С этой точки зрения бизнес-сообщество в принципе выступает против криминализации ответственности за заключение картельных соглашений и считает, что лица причастные к картельным соглашениям, не должны находиться в изоляции от общества», — говорится в письме.

Картельным соглашением или картельным сговором называется неформальная договоренность с целью искусственного манипулирования ценами. Ранее замглавы ФАС Андрей Цыганов оценил ежегодный ущерб от таких соглашений в 2% ВВП. Среди сфер, наиболее подверженных картелизации, он назвал строительство, в том числе, дорожное, а также сферу госзаупок, транспортные перевозки и сферу ЖКХ.

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