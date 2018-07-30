Беларуськалий остановит на ремонт четвертое рудоуправление

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Остановочный ремонт начался на 4-м рудоуправлении ОАО «Беларуськалий» с понедельника 30 июля, он продлится порядка 14 дней, сообщили в пресс-службе предприятия.

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На предприятии планируют подключить к технологическому процессу вновь смонтированную линию регулируемой вакуум-кристаллизационной установки, также будут выполняться другие необходимые работы.

«Загрузка производственных мощностей в целом по ОАО “Беларуськалий” в августе составит не менее 70%», — подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Подобные остановочные ремонтные работы будут поочередно проведены в течение сентября и октября на первом и третьем рудоуправлении.

Беларуськалий признан лучшим экспортером по результатам прошедшего года. Предприятие поставило своим партнерам за границей 12,75 миллиона тонн собственной продукции.