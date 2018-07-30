Беларуськалий остановит на ремонт четвертое рудоуправление
Флагман белорусской добывающей промышленности будет загружен в августе на 70%.
Флагман белорусской добывающей промышленности будет загружен в августе на 70%.
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Остановочный ремонт начался на 4-м рудоуправлении ОАО «Беларуськалий» с понедельника 30 июля, он продлится порядка 14 дней, сообщили в
На предприятии планируют подключить к технологическому процессу вновь смонтированную линию регулируемой
«Загрузка производственных мощностей в целом по ОАО “Беларуськалий” в августе составит не менее 70%», — подчеркнули в
Подобные остановочные ремонтные работы будут поочередно проведены в течение сентября и октября на первом и третьем рудоуправлении.
Беларуськалий признан лучшим экспортером по результатам прошедшего года. Предприятие поставило своим партнерам за границей 12,75 миллиона тонн собственной продукции.
Чистая прибыль ОАО «Беларуськалий» в 2017 году достигла 890,5 миллиона рублей. При этом совокупная прибыль составила 1,1 миллиарда рублей, что выше показателей 2016 года в пять раз.