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19:27 (мск), источник: Sputnik.by

Беларуськалий остановит на ремонт четвертое рудоуправление

Флагман белорусской добывающей промышленности будет загружен в августе на 70%.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Остановочный ремонт начался на 4-м рудоуправлении ОАО «Беларуськалий» с понедельника 30 июля, он продлится порядка 14 дней, сообщили в пресс-службе предприятия.

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На предприятии планируют подключить к технологическому процессу вновь смонтированную линию регулируемой вакуум-кристаллизационной установки, также будут выполняться другие необходимые работы.

«Загрузка производственных мощностей в целом по ОАО “Беларуськалий” в августе составит не менее 70%», — подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Подобные остановочные ремонтные работы будут поочередно проведены в течение сентября и октября на первом и третьем рудоуправлении.

Беларуськалий признан лучшим экспортером по результатам прошедшего года. Предприятие поставило своим партнерам за границей 12,75 миллиона тонн собственной продукции.

Чистая прибыль ОАО «Беларуськалий» в 2017 году достигла 890,5 миллиона рублей. При этом совокупная прибыль составила 1,1 миллиарда рублей, что выше показателей 2016 года в пять раз.

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