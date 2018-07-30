Белорусы набрали кредитов на 10 миллиардов рублей
Только за месяц граждане взяли в банках в качестве кредитов 172 миллиона рублей.
Только за месяц граждане взяли в банках в качестве кредитов 172 миллиона рублей.
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Граждане Беларуси к июлю текущего года взяли в банках кредитов на 10 миллиардов рублей, свидетельствуют статистические данные Национального банка республики.
Нацбанк в понедельник 30 июля опубликовал очередной статистический бюллетень, в котором отражены статистические данные, сформированные на основании отчетности, представляемой субъектами финансового рынка Беларуси.
Так, по данным регулятора, по состоянию на 1 июля задолженность физлиц перед банками республики по заемные средствам составила 10 миллиардов 162 миллиона рублей (7 миллиардов 694 миллиона — в прошлом году).
По сравнению с июнем 2018 года этот показатель вырос на 172 миллиона рублей.
Ранее Национальный банк, ссылаясь на зафиксированный бум потребительского кредитования в Беларуси, ввел с 1 мая обязательный для всех банков кредитный коэффициент, который рассчитывается при выдаче займов белорусам. По мнению регулятора, это должно снизить кредитную активность населения, которая негативно влияет на состояние экономики страны.