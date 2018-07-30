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22:17 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусы набрали кредитов на 10 миллиардов рублей

Только за месяц граждане взяли в банках в качестве кредитов 172 миллиона рублей.

ЦБ: $ 62.7805   -0.19 € 73.2021   -0.14 ММВБ: $ 62.2875   -0.51 € 72.9100   -0.32

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Граждане Беларуси к июлю текущего года взяли в банках кредитов на 10 миллиардов рублей, свидетельствуют статистические данные Национального банка республики.

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Нацбанк в понедельник 30 июля опубликовал очередной статистический бюллетень, в котором отражены статистические данные, сформированные на основании отчетности, представляемой субъектами финансового рынка Беларуси.

Так, по данным регулятора, по состоянию на 1 июля задолженность физлиц перед банками республики по заемные средствам составила 10 миллиардов 162 миллиона рублей (7 миллиардов 694 миллиона — в прошлом году).

По сравнению с июнем 2018 года этот показатель вырос на 172 миллиона рублей.

Ранее Национальный банк, ссылаясь на зафиксированный бум потребительского кредитования в Беларуси, ввел с 1 мая обязательный для всех банков кредитный коэффициент, который рассчитывается при выдаче займов белорусам. По мнению регулятора, это должно снизить кредитную активность населения, которая негативно влияет на состояние экономики страны.

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