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30 июля, источник: Sputnik.md

Курс валют в Молдове на вторник: чем удивили доллар и евро

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: восстание евро и падение доллара.

ЦБ: $ 62.7805   -0.19 € 73.2021   -0.14 ММВБ: $ 62.2800   -0.52 € 72.9175   -0.31
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на вторник, 31 июля. Согласно опубликованным данным, доллар продолжает тенденцию к отступлению, а евро решил отвоевать утерянные позиции.

Так, «американец» проиграет нацвалюте за сутки еще два бана и опустится до 16,5792 лея. С начала месяца доллар опустился по отношению к молдавскому лею приблизительно на полтора процента.

Евро же после продолжительных уступок решил «отыграться». За сутки «иностранец» отвоюет шесть банов и будет торговаться по 19,3662 лея. С начала месяца евро подешевел примерно на 0,8%.

Украинская гривна несколько уступит нацвалюте Молдовы: ее можно будет купить за 0,6189 лея. Румынский лей и российский рубль немного укрепятся: до 4,1879 лея и 0,2646 лея, соответственно.

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