ТГК-11 объяснили причину черного дыма из труб ТЭЦ-5

Пресс-служба ТГК-11 объяснила появление черного дыма на ТЭЦ-5 ремонтом котельного оборудования и золоустанавливающих установок.

Напомним, страшное зрелище предстало перед глазами омичей в минувшее воскресенье, 29 июля. Из труб тепловой электростанции валил густой черный дым. Снимками выбросов омичи делились друг с другом в соцсетях.

Как пояснили в ТГК-11, видимые выбросы — это неизбежная часть технологического процесса по наладке оборудования электрофильтров. Наладка оборудования проводилась после проведения планового ремонта котельной в составе котлоагрегаторов.