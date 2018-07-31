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07:06 (мск), источник: Om1.ru

ТГК-11 объяснили причину черного дыма из труб ТЭЦ-5

Как оказалось, это неизбежный процесс при замене фильтров.

Пресс-служба ТГК-11 объяснила появление черного дыма на ТЭЦ-5 ремонтом котельного оборудования и золоустанавливающих установок.

Напомним, страшное зрелище предстало перед глазами омичей в минувшее воскресенье, 29 июля. Из труб тепловой электростанции валил густой черный дым. Снимками выбросов омичи делились друг с другом в соцсетях.

Как пояснили в ТГК-11, видимые выбросы — это неизбежная часть технологического процесса по наладке оборудования электрофильтров. Наладка оборудования проводилась после проведения планового ремонта котельной в составе котлоагрегаторов.

Сейчас ТЭЦ работает в штатном режиме. По данным теплогенерирующей компании, уровень выбросов находится в пределах допустимых нормативов.

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