ТГК-11 объяснили причину черного дыма из труб ТЭЦ-5
Как оказалось, это неизбежный процесс при замене фильтров.
Как оказалось, это неизбежный процесс при замене фильтров.
Напомним, страшное зрелище предстало перед глазами омичей в минувшее воскресенье, 29 июля. Из труб тепловой электростанции валил густой черный дым. Снимками выбросов омичи делились друг с другом в соцсетях.
Как пояснили в ТГК-11, видимые выбросы — это неизбежная часть технологического процесса по наладке оборудования электрофильтров. Наладка оборудования проводилась после проведения планового ремонта котельной в составе котлоагрегаторов.
Сейчас ТЭЦ работает в штатном режиме. По данным теплогенерирующей компании, уровень выбросов находится в пределах допустимых нормативов.