Омский радиозавод переизбрал председателя совета директоров

В повестке был единственный вопрос — избрание председателя совета. Единогласным решением должность была сохранена за Татьяной Ушаковой, предположительно сестрой уже бывшего гендиректора и совладельца предприятия Ивана Полякова. С 2010 года она возглавляет профсоюзный комитет радиозавода, а директоратом руководит с 2015-го.

Отметим, в июне была изменена структура владельцев предприятия. Иван Поляков и Татьяна Ушакова прекратили распоряжаться голосующими акциями и передали их в доверительное управление Межгосударственной корпорации развития. Таким образом, последняя стала владеть 68,54% акций. В свою очередь, радиозаводу принадлежат 90% акций МКР, которая под руководством Полякова объединяет различные активы в России, Киргизии и Армении.