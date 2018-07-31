Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев открывает второй фронт: ВСУ «разгромили» позиции ЛДНР - СМИ
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Мария Порошина показала редкое фото 2-летней дочки
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Ким Кардашьян сменила прическу
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
Бывшая жена Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
18-летнюю модель из Омска называют новой Натальей Водяновой
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
Оперная дива Максакова предстала в одном купальнике - СМИ
Встречалась с парнями за деньги: Друзьяк о прошлом
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
1010 стран с самым дешевым бензином
07:04 (мск), источник: СуперОмск

Омский радиозавод переизбрал председателя совета директоров

Совет директоров ОАО ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» провел очередное заседание, сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

В повестке был единственный вопрос — избрание председателя совета. Единогласным решением должность была сохранена за Татьяной Ушаковой, предположительно сестрой уже бывшего гендиректора и совладельца предприятия Ивана Полякова. С 2010 года она возглавляет профсоюзный комитет радиозавода, а директоратом руководит с 2015-го.

Отметим, в июне была изменена структура владельцев предприятия. Иван Поляков и Татьяна Ушакова прекратили распоряжаться голосующими акциями и передали их в доверительное управление Межгосударственной корпорации развития. Таким образом, последняя стала владеть 68,54% акций. В свою очередь, радиозаводу принадлежат 90% акций МКР, которая под руководством Полякова объединяет различные активы в России, Киргизии и Армении.

Все новости региона
 Омский учебно-курсовой комбинат рассчитался с работниками и кредиторами
Омские полицейские поймали мужчину, убившего товарища во время ссоры
Трамп пообещал сохранить санкции против России
СМИ: разведка США заявила о производстве в КНДР новых ракет
В ГИБДД назвали самый опасный день для пешеходов
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
«Не терпят, что женщины кричат»: кто в Турции обижает туристок
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
ИГ взяло ответственность за смерть велосипедистов в Таджикистане
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь