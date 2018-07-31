Омский радиозавод переизбрал председателя совета директоров
Совет директоров ОАО ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» провел очередное заседание, сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Совет директоров ОАО ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» провел очередное заседание, сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
В повестке был единственный вопрос — избрание председателя совета. Единогласным решением должность была сохранена за Татьяной Ушаковой, предположительно сестрой уже бывшего гендиректора и совладельца предприятия Ивана Полякова. С 2010 года она возглавляет профсоюзный комитет радиозавода, а директоратом руководит с 2015-го.
Отметим, в июне была изменена структура владельцев предприятия. Иван Поляков и Татьяна Ушакова прекратили распоряжаться голосующими акциями и передали их в доверительное управление Межгосударственной корпорации развития. Таким образом, последняя стала владеть 68,54% акций. В свою очередь, радиозаводу принадлежат 90% акций МКР, которая под руководством Полякова объединяет различные активы в России, Киргизии и Армении.