Частный сектор уфимского Затона на день останется без света

Сегодня, 31 июля, жителям частного сектора в Затоне не удастся посмотреть телевизор. С 9 утра и до 5 вечера в их домах не будет электроэнергии. Как рассказали в пресс-службе Ленинского района Уфы, свет отключат на время ремонтных работ.

Без электричества останутся жители десятков домов по улицам Шмидта, 2 — 14, а также 2а, б, в, г, д, ж, з, по ул. Жуковского, 13а, 23а, 25, 25 г и д, ул. Малыгина, 5, 13 — 49, 12 — 46, а также дома по ул. Металлистов, 1а, 1 г — всего 67 домов.