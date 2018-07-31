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07:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Частный сектор уфимского Затона на день останется без света

Под отключение попадут десятки домов.

Сегодня, 31 июля, жителям частного сектора в Затоне не удастся посмотреть телевизор. С 9 утра и до 5 вечера в их домах не будет электроэнергии. Как рассказали в пресс-службе Ленинского района Уфы, свет отключат на время ремонтных работ.

Без электричества останутся жители десятков домов по улицам Шмидта, 2 — 14, а также 2а, б, в, г, д, ж, з, по ул. Жуковского, 13а, 23а, 25, 25 г и д, ул. Малыгина, 5, 13 — 49, 12 — 46, а также дома по ул. Металлистов, 1а, 1 г — всего 67 домов.

Всем, кто попал в список на отключение, приносят извинения за временные неудобства.

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