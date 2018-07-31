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06:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Специальная комиссия проверила ход работ по капремонту домов в Новосибирске

Более полутысячи многоквартирных домов должны капитально отремонтировать в Новосибирске до конца года. Сейчас в работе — 70 процентов от плана. Успевают ли в срок? Сегодня это проверила специальная комиссия.

Источник: Вести - Новосибирск

Строительные леса у дома № 179 на Красном проспекте должны были, по плану, появиться через восемь лет. Запротестовали жители: ветхая штукатурка того и гляди упадёт на голову. За свой счет провели экспертизу, собрали документы — и вот результат: ремонт фасада, подъездов, отмостки рабочие закончат к началу октября.

Анатолий Локоть, мэр г. Новосибирска: «Очень часто можно услышать жалобу, когда говорят: “Нам сроки передвинуть надо — у нас стоит срок где-то там 2029 год, а у нас сейчас уже крыша течёт, у нас сейчас фасад обваливается! Помогите!” Как правило, вот общее правило: департаменту — установка, департамент идёт навстречу — идёт навстречу фонд. Сроки меняются, передвигаются».

За качеством капитального ремонта мэр следит лично. К подрядчикам требования жёсткие.

Владимир Ткаченко, и. о. начальника Департамента энергетики и ЖКХ г. Новосибирска: «Если он его не закончит, эти 17 миллионов — ну, сколько потратил — они у него будут заморожены. То есть, ему никто не оплатит — промежуточная работа не оплачивается, только по факту полного выполнения и принятия жителями, ну, и, естественно Стройнадзором».

После обновления дома жильцы надеются войти в программу по благоустройству: детская площадка во дворе обветшала и стоит на овощехранилище. В мэрии ответили: расчистите территорию под новую — вопрос рассмотрим.

Павел Юкляевских, председатель совета дома: «Очень много гаражей, которые принадлежат и инвалидам, и ветеранам Великой Отечественной войны, которые мы просто так убрать не можем. Сейчас мы начали делать опись всех этих гаражей. Совсем бесхозные сразу убирать будем, а те, которые останутся — будем решать. Кто не хочет убирать — будем как-нибудь аккуратно выставлять, желательно красить».

Опыт подрядчиков и власти показывает — быстрее всего обновляют дома и площадки там, где жильцы сплочённее.

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