Отключения воды, газа и света в Челябинске 31 июля
Адреса.
Адреса.
По данным ЕДДС Челябинска, сегодня, 31 июля, в Калининском районе водоснабжение отключат в домах:
Также электроэнергии не будет по адресу:
В Курчатовском районе газоснабжение отключат в частном секторе поселка Градский прииск с 9:00 сегодня, 30 июля, до 16:00 пятницы, 3 августа.
Кроме того, электричества не будет в домах:
Жителям Ленинского района придется потерпеть отключение воды в по адресам:
На пониженном давлении: Уральская 10-а, 1−27, Копейское шоссе 2−32, 7, 9, 11, 13, 15, пер. Арматурный 2, 4, 5, 5 а, 5 б, 5 в, 5 г, 7, 8, 9, 10; ч/с пос. Фатеевка с 09:00 до 20.00.
Также сегодня газ отключат в доме по адресу: Гончаренко, 86, с 9:00 до 17:00.
В Металлургическом районе прекратят подачу газа в домах:
Кроме того, электроэнергии не будет в домах:
В Советском районе воду отключат по адресам:
Также газоснабжение временно прекратят:
Отключение электроэнергии:
В Тракторозаводском районе также предстоит ряд отключений.
Отключение газоснабжения:
Отключение электроэнергии:
В Центральном районе Челябинска воды не будет в домах:
Также газ отключат по адресам: