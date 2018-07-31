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06:40 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Отключения воды, газа и света в Челябинске 31 июля

Адреса.

По данным ЕДДС Челябинска, сегодня, 31 июля, в Калининском районе водоснабжение отключат в домах:

  • Салавата Юлаева 29, 29 а; Братьев Кашириных 132, 132 а, 134, 134 а, 136 а, с 10:00 до 20:00.

Также электроэнергии не будет по адресу:

  • Университетская Набережная 30, с 08:00 до 18:00.

В Курчатовском районе газоснабжение отключат в частном секторе поселка Градский прииск с 9:00 сегодня, 30 июля, до 16:00 пятницы, 3 августа.

Кроме того, электричества не будет в домах:

  • Молодогвардейцев 10 а, 10 б, 16, с 08:00 до 18:00.

Жителям Ленинского района придется потерпеть отключение воды в по адресам:

  • Псковская 3, 6, 8, 8 а; Пирогова 1, 1 а, 3; Уральская 2, 4, 5, 7, 9, 11 с 09:00 до 20:00;.

На пониженном давлении: Уральская 10-а, 1−27, Копейское шоссе 2−32, 7, 9, 11, 13, 15, пер. Арматурный 2, 4, 5, 5 а, 5 б, 5 в, 5 г, 7, 8, 9, 10; ч/с пос. Фатеевка с 09:00 до 20.00.

Также сегодня газ отключат в доме по адресу: Гончаренко, 86, с 9:00 до 17:00.

В Металлургическом районе прекратят подачу газа в домах:

  • Комаровского, 3; 50 лет ВЛКСМ, 5, с 9:00 до 17:00.

Кроме того, электроэнергии не будет в домах:

  • 60 лет октября 38−44 с 13:00 до 16:00;.
  • Сталеваров 39; Хлебозаводская 2 с 10:00 до 11:00;.
  • 60 лет Октября 3, 3-а; Сталеваров 26 с 09:00 до 12:00;.
  • 60 лет Октября 2−10; Дегтярева 35-а с 13:00 до 16:00.

В Советском районе воду отключат по адресам:

  • Пионерская 1 а, 1 б, 2 а, 3, Железнодорожная 1 а, 15 а, 17 а, Лесная, Железнодорожная, Благодатная, Радостная, Веселая, Пионерская, Радужная с 11:00 до 15:00.

Также газоснабжение временно прекратят:

  • Яблочкина 19; Воровского 79, с 09:00 до 17:00 часов.

Отключение электроэнергии:

  • ч/с пос. Урицкого: Белорусская, Марата, Садоводческая с 08:00 до 18:00;.
  • ч/с пос. Маяковского: Мебельная, Дарвина, Центральная, Знаменская с 08:00 до 18:00;.
  • ч/с пос. Дмитрия Донского: Первомайская с 08:00 до 18:00.

В Тракторозаводском районе также предстоит ряд отключений.

Отключение газоснабжения:

  • Салютная 36, 38, с 09:00 до 17:00.

Отключение электроэнергии:

  • проспект Ленина 17; пер. Артиллерийский 2, 2 а, 4, 4 а, 6 а, 11 с 08:00 до 18:00;.
  • Горького 27, 29, 31, 31 а, 33, 35; Правдухина 12, 14, 16, 18, 18 а, 20, 22; Грибоедова 27, 29, 29 а, 31, 33; Крылова 11, 13, 13 а, 15, 17, 17 а, 19, 21 с 08:00 до 18:00;.
  • ч/с: Кулибина, Танкистов, Внутриквартальная, Мамина с 08:00 до 18:00.

В Центральном районе Челябинска воды не будет в домах:

  • проспект Ленина 64, 64 а, 64 д, 66, 66 а, 68, 68 а; Володарского 32; Энгельса 26 а, 28, 61 а, 63, 65; Свердловский проспект 64; Коммуны 135 а с 09:00 до 18:00.

Также газ отключат по адресам:

  • Академика Королева 20; Сони Кривой 42 с 09:00 до 17:00.
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