СМИ: Комплекс «Аркаим» в Хабаровском крае оказался на грани закрытия
Работы могут лишиться около 1500 человек.
Работы могут лишиться около 1500 человек.
Лесоперерабатывающему комплексу «Аркаим» в Ванинском районе Хабаровского края грозит закрытие. Производство уже остановилось, но окончательное решение насчет судьбы банкротящегося предприятия еще не принято. Местные власти считают, что ликвидация «Аркаима» станет катастрофой для всего района, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ИА REGNUM.
Напомним, что в 2013 году у лесоперерабатывающего комплекса возникли проблемы
Новый повод для беспокойства появился у сотрудников «Аркаима» на прошлой неделе: по данным REGNUM, 27 июля лесоперерабатывающий комплекс окружили вооруженные люди в масках, которые быстро взяли территорию под контроль. Работники опасались, что это рейдерский захват, но их предположения не подтвердились. Силовиков вызвал конкурсный управляющий. Позже выяснилось, что теперь компанией владеет новый собственник — ООО «Инвестор». Кроме того, претензии к «Аркаиму» есть у кредитора — Сбербанка.
«Под угрозой 1500 рабочих мест, это только на “Аркаиме”, не считая связанных производств. Это тысячи рабочих мест, и моряки в том числе, которые работают на судах, что возят пилмат за границу покупателям. Как сообщил конкурсный управляющий, на предприятии была допущена порча оборудования. В связи с этим было принято решение остановить производство. Вот это для нас самое страшное! Это производство нельзя останавливать! Комплекс нужно сохранить любой ценой. Его крах станет крахом для Ванинского района, да и не только для нас: в “Аркаиме” работают и люди из соседнего
По информации REGNUM, 30 июля у проходной завода работники «Аркаима» встретились с представителями Сбербанка и нового собственника — ООО «Инвестор». Гендиректора «Аркаима» Александра Лепихова с ними не было. В дирекции компании не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.