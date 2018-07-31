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06:57 (мск), источник: Губерния онлайн

СМИ: Комплекс «Аркаим» в Хабаровском крае оказался на грани закрытия

Работы могут лишиться около 1500 человек.

Источник: Губерния онлайн

Лесоперерабатывающему комплексу «Аркаим» в Ванинском районе Хабаровского края грозит закрытие. Производство уже остановилось, но окончательное решение насчет судьбы банкротящегося предприятия еще не принято. Местные власти считают, что ликвидация «Аркаима» станет катастрофой для всего района, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ИА REGNUM.

Напомним, что в 2013 году у лесоперерабатывающего комплекса возникли проблемы из-за нехватки оборотных средств. Рабочие стали жаловаться, что им подолгу не дают зарплату. Краевое управление следкома возбудило по этому факту уголовное дело. В январе 2016 года на предприятии ввели процедуру внешнего управления. Тогда чиновники надеялись, что за 18 месяцев, отведенных на эту стадию банкротства, ситуацию удастся стабилизировать.

Все это время «Аркаим» работал: у компании получалось перекредитовываться, и от причалов порта Ванино регулярно уходили суда с пиломатериалами, произведенными на предприятии.

Новый повод для беспокойства появился у сотрудников «Аркаима» на прошлой неделе: по данным REGNUM, 27 июля лесоперерабатывающий комплекс окружили вооруженные люди в масках, которые быстро взяли территорию под контроль. Работники опасались, что это рейдерский захват, но их предположения не подтвердились. Силовиков вызвал конкурсный управляющий. Позже выяснилось, что теперь компанией владеет новый собственник — ООО «Инвестор». Кроме того, претензии к «Аркаиму» есть у кредитора — Сбербанка.

Глава Ванинского района Александр Наумов назвал сложившееся положение «очень нехорошим».

«Под угрозой 1500 рабочих мест, это только на “Аркаиме”, не считая связанных производств. Это тысячи рабочих мест, и моряки в том числе, которые работают на судах, что возят пилмат за границу покупателям. Как сообщил конкурсный управляющий, на предприятии была допущена порча оборудования. В связи с этим было принято решение остановить производство. Вот это для нас самое страшное! Это производство нельзя останавливать! Комплекс нужно сохранить любой ценой. Его крах станет крахом для Ванинского района, да и не только для нас: в “Аркаиме” работают и люди из соседнего Советско-Гаванского района», — заявил Александр Наумов.

По словам главы района, сейчас главное — не допустить, чтобы комплекс разграбили, и сохранить порядок на территории.

По информации REGNUM, 30 июля у проходной завода работники «Аркаима» встретились с представителями Сбербанка и нового собственника — ООО «Инвестор». Гендиректора «Аркаима» Александра Лепихова с ними не было. В дирекции компании не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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