На Камском море строят нефтяные острова
Насыпная искусственная платформа посреди Камского моря носит имя Вениамина Платоновича Сухарева.
Насыпная искусственная платформа посреди Камского моря носит имя Вениамина Платоновича Сухарева.
Уникальную технологию продемонстрировали нефтяники Прикамья. Впервые в России они начали возводить острова на Камском море. По сути, это полноценная насыпная платформа для добычи черного золота
Большое видится издалека, так что лучший вид на нефтяное месторождение — с высоты птичьего полета. Полноценная насыпная искусственная платформа посреди Камского моря носит имя Вениамина Платоновича Сухарева. И сегодня в качестве особых гостей — жена почетного нефтяника.
Вера Сухарева: «Вениамин Платонович такой несентиментальный был человек, но он бы, наверное, бы еще сверху, еще на подлете прослезился бы, потому что это
Сын Вениамина Платоновича тоже пошел по стопам отца. Денис 13 лет проработал нефтяником в основном за границей. Как оказалось, пермская культура производства в «ЛУКОЙЛе» мало чем отличается от зарубежной. Технологии во многом повторяют оборудование морских платформ.
Денис Сухарев: «Видно, что очень чисто, видно, что очень экологично, что важно для нефтяников в современном мире, ну и вообще впечатления очень положительные».
Месторождение имени Сухарева открыто относительно недавно — в 2012 году. Уникальность его в том, что находится оно в непосредственной близости к калийным шахтам. Скважины в 3 километра глубиной приходится бурить с ювелирной точностью.
Добыча нефти на месторождении настолько технологична, что всеми операциями здесь управляют дистанционно — из ЦИТС, который располагается в Полазне. А это не много, не мало 200 километров отсюда.
А пока рядом с первой площадкой сооружаются еще две. Так что уже точно не остров, а как минимум архипелаг.
Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: «За последнее десятилетие это, наверное, одно из самых крупных, не в Прикамье, уже, наверное, в России открытое месторождение, и сейчас введенное в разработку. Впереди у нас еще 2 площадки, после чего наше месторождение начнет работать на полную мощность».
И как продолжение рабочей поездки в ЦДНГ-11 — обсуждение с работниками исполнения коллективного договора за первое полугодие. Здесь каждый может предложить