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08:32 (мск), источник: Вести - Пермь

На Камском море строят нефтяные острова

Насыпная искусственная платформа посреди Камского моря носит имя Вениамина Платоновича Сухарева.

Источник: Вести - Пермь

Уникальную технологию продемонстрировали нефтяники Прикамья. Впервые в России они начали возводить острова на Камском море. По сути, это полноценная насыпная платформа для добычи черного золота из-под воды. Точно так же, как это делается, например, в океане.

Большое видится издалека, так что лучший вид на нефтяное месторождение — с высоты птичьего полета. Полноценная насыпная искусственная платформа посреди Камского моря носит имя Вениамина Платоновича Сухарева. И сегодня в качестве особых гостей — жена почетного нефтяника.

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Вера Сухарева: «Вениамин Платонович такой несентиментальный был человек, но он бы, наверное, бы еще сверху, еще на подлете прослезился бы, потому что это какая-то гордость, просто восторг».

Сын Вениамина Платоновича тоже пошел по стопам отца. Денис 13 лет проработал нефтяником в основном за границей. Как оказалось, пермская культура производства в «ЛУКОЙЛе» мало чем отличается от зарубежной. Технологии во многом повторяют оборудование морских платформ.

Денис Сухарев: «Видно, что очень чисто, видно, что очень экологично, что важно для нефтяников в современном мире, ну и вообще впечатления очень положительные».

Месторождение имени Сухарева открыто относительно недавно — в 2012 году. Уникальность его в том, что находится оно в непосредственной близости к калийным шахтам. Скважины в 3 километра глубиной приходится бурить с ювелирной точностью.

Добыча нефти на месторождении настолько технологична, что всеми операциями здесь управляют дистанционно — из ЦИТС, который располагается в Полазне. А это не много, не мало 200 километров отсюда.

А пока рядом с первой площадкой сооружаются еще две. Так что уже точно не остров, а как минимум архипелаг.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: «За последнее десятилетие это, наверное, одно из самых крупных, не в Прикамье, уже, наверное, в России открытое месторождение, и сейчас введенное в разработку. Впереди у нас еще 2 площадки, после чего наше месторождение начнет работать на полную мощность».

И как продолжение рабочей поездки в ЦДНГ-11 — обсуждение с работниками исполнения коллективного договора за первое полугодие. Здесь каждый может предложить что-то свое и именно благодаря такому общению документ считается одним из лучших в отрасли. Работа на искусственных островах, на одном из самых технологичных месторождений, предполагает особые условия труда.

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