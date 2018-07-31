Екатеринбургскую поликлинику отремонтируют прямо при пациентах

Мэрия Екатеринбурга задумала капитальный ремонт одной из поликлиник ЦГБ № 7 на улице Сыромолотова (микрорайон Комсомольский). Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Судя по аукционной документации, исполнителю предстоит в срок до 25 декабря 2019 года капитально обновить здание поликлиники без прекращения лечебно-профилактической работы. На первом этапе запланирован комплекс строительно-монтажных работ двух зданий — главного 7-этажного корпуса и трехэтажного пристроя.

На втором этапе будет произведена наружная гидроизоляция фундаментов, устройство крылец и металлических навесов, демонтажные, строительные и отделочные работы на втором этаже пристроя, отделка фасадов, оборудование систем вентиляции и лифтов, обустройство бассейна и финальное благоустройство территории.

Стартовая стоимость всего комплекса работ составляет 185,4 миллиона рублей из городского бюджета. Подрядчик станет известен после 27 августа.