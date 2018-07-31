Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побывав в Крыму, возмущенная Шарапова не сдержала эмоций
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
9-летние дочки Сары Джессики Паркер восхитили соцсети красотой
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Бузова зажигательно станцевала с бабушкой под хит Киркорова
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Басков, Киркоров и Лепс снимаются в комедии Эмина Агаларова
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
18-летнюю модель из Омска называют новой Натальей Водяновой
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
Оперная дива Максакова предстала в одном купальнике - СМИ
Встречалась с парнями за деньги: Друзьяк о прошлом
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
08:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В пермском аэропорту началась реконструкция перрона

После завершения работ будут установлены телетрапы.

В пермском аэропорту «Большом Савино» началась реконструкция перрона и рулежных дорожек. Об этом рассказал на своей странице в Instagram губернатор Пермского края Максим Решетников.

После завершения работ в аэропорту появятся долгожданные телетрапы.

— Работы по реконструкции и установке достаточно продолжительные, времени осталось немного, поручил максимально ускориться, — отметил губернатор края.

Напомним, что телетрапы в пермском аэропорту должны появиться через полтора года — не позднее 30 ноября 2019 года. На эти цели выделено почти полмиллиарда рублей.

После окончания всех работ пермяки, наконец, смогут проходить на посадку в самолет по телетрапу — гибкому «рукаву», связывающему самолет со зданием аэровокзала. А до той поры, в течение полутора лет, пассажиров будут, как и сейчас, возить до самолетов на автобусах.

Все новости региона
 Мадонна накануне 60-летия снялась для обложки в чулках и кружевном наряде
Для родителей школьников создан специальный центр помощи
Трамп пообещал сохранить санкции против России
СМИ: разведка США заявила о производстве в КНДР новых ракет
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
ИГ взяло ответственность за смерть велосипедистов в Таджикистане
Художница высмеяла однотипные снимки туристов (фото)
В Пакистане спасли российского альпиниста
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь