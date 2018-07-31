В пермском аэропорту началась реконструкция перрона

В пермском аэропорту «Большом Савино» началась реконструкция перрона и рулежных дорожек. Об этом рассказал на своей странице в Instagram губернатор Пермского края Максим Решетников.

После завершения работ в аэропорту появятся долгожданные телетрапы.

— Работы по реконструкции и установке достаточно продолжительные, времени осталось немного, поручил максимально ускориться, — отметил губернатор края.

Напомним, что телетрапы в пермском аэропорту должны появиться через полтора года — не позднее 30 ноября 2019 года. На эти цели выделено почти полмиллиарда рублей.