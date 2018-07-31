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08:40 (мск), источник: Комсомольская правда

График отключения воды в Перми с 1 по 7 августа

В следующие выходные отключат воду в 150 жилых домах.

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили о графике отключения воды в пермских многоэтажках в первую неделю августа — водоканальщики продолжат плановые ремонты городских водоводов.

1 августа, среду, с 10.00 до 18.00 отключат воду в домах на улицах Ивана Франко, 52 и Целинная, 38.

2 августа, в четверг, с 9.00 до 19.30 не будет воды в домах на улицах Верховая 3-Я, 2, Встречная, 31, 31А, 33, 33А, 35, 35А, 35 В, 37/2, Ипподромная, 1-Я, 5, Кордонная, 2-Я, 10.

4 августа, в субботу, с 9.00 до 19.30 отключат воду в домах на улицах Докучаева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 17А, 18, 20, 22, 24, 28А, 32, 33, 33А, 33Б, 33 В, 34, 36, 37, 38, 40, 40А, 40Б, 40 В, 42, 42А, 42Б, 44, 46, 48, 50, 50/1, 50А, 50Е, 52, 60, Костычева, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42А, 42Б, 44, 44А, Красноборская 1-я, 6, 6А, 6Б, 8А, 9А, Сеченова, 1, 3, 3А, 4, 4А, 6, 7, 8, 9, 14, Сочинская, 2, 4, 4А, 6, 8, Транспортная, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 27, 27А, 29, 30, 34.

4 августа, в субботу, в 9.00 отключат воду до 9.00 воскревсенья, 5 августа в домах на улицах Балхашская, 1, Горловская, 3, Запорожская, 1, 1А, 3, 3А, 5, 11, Ижевская, 25, 27, 29, Лисичанская, 44, Лихвинская, 2, Лякишева, 13, Пушкарская, 138, Самаркандская, 1, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 1А, 28, 32, СТАРЦЕВА, 155, 2, ТАМАНСКАЯ, 44, ХОЛМОГОРСКАЯ, 2, 2А, 2 В, 2 Г, 2Д, 2Е, 2/3, 3, 4, 4/3, 4/2, 4А, 4Б, 4 В, 4 Г, 6, Чукотская, 3.

7 августа, в следующий вторник, в 9.00 отключат воду до 9.00 8 августа воды не будет в домах на улицах Докучаева, 28, 28/1, 30, 34 и Костычева, 41.

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