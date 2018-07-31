Производство двигателей ракет «Протон-М» свернут до конца года
ПЕРМЬ, 31 июля, ФедералПресс. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.
ПЕРМЬ, 31 июля, ФедералПресс. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.
Производство двигателей в рамках потребностей, которые сформулировал ГКНПЦ имени Хруничева, будет остановлено в Перми в этом году.
Со следующего года эти двигатели производиться не будут, если не возникнет
Гендиректор НПО «Энергомаш» пояснил, что теперь стоит задача загрузить другими заказами производителя двигателей «Протон-ПМ». Речь может идти о диверсификации, включая такие направления как продукцию ТЭК, испытания газотурбинных установок на базе авиадвигателей, сборка и испытания газотурбинных электростанций, изготовление деталей насосного оборудования для нефтегазовой отрасли. При этом производство новой продукции планируется сконцентрировать на площадке в Новых Лядах.
ПАО «Протон — Пермские моторы» является одним из ведущих предприятий российской космической отрасли. Оно специализируется на выпуске жидкостных ракетных двигателей для первой ступени
Напомним, 29 июня на годовом собрание акционеров компании было решено увеличить уставной капитала ПАО «Протон-ПМ» путем дополнительного размещения акций. Размер допэмиссии будет зависеть от объема инвестиций в текущем году. На сайте компании говорится, что в 2017 году «Протон-РМ» произвел продукции и оказал услуг на 6 млрд 182 млн рублей. Структура плана продаж сохраняет свою конфигурацию: 47% продуктового портфеля занимает продукция для
Исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский тогда сообщил, что на предприятии продолжается работа по реконструкции и техническому перевооружению, обеспечению технологической устойчивости производства, совершенствованию системы управления предприятием и его финансовому оздоровлению, а также развитию кластера «Технополис «Новый Звездный».