Производство двигателей ракет «Протон-М» свернут до конца года

Производство двигателей в рамках потребностей, которые сформулировал ГКНПЦ имени Хруничева, будет остановлено в Перми в этом году.

Со следующего года эти двигатели производиться не будут, если не возникнет каких-то новых контрактов на запуски ракет «Протон», цитирует информагентство Игоря Арбузова.

Гендиректор НПО «Энергомаш» пояснил, что теперь стоит задача загрузить другими заказами производителя двигателей «Протон-ПМ». Речь может идти о диверсификации, включая такие направления как продукцию ТЭК, испытания газотурбинных установок на базе авиадвигателей, сборка и испытания газотурбинных электростанций, изготовление деталей насосного оборудования для нефтегазовой отрасли. При этом производство новой продукции планируется сконцентрировать на площадке в Новых Лядах.

ПАО «Протон — Пермские моторы» является одним из ведущих предприятий российской космической отрасли. Оно специализируется на выпуске жидкостных ракетных двигателей для первой ступени ракет-носителей среднего и тяжелого класса.

Напомним, 29 июня на годовом собрание акционеров компании было решено увеличить уставной капитала ПАО «Протон-ПМ» путем дополнительного размещения акций. Размер допэмиссии будет зависеть от объема инвестиций в текущем году. На сайте компании говорится, что в 2017 году «Протон-РМ» произвел продукции и оказал услуг на 6 млрд 182 млн рублей. Структура плана продаж сохраняет свою конфигурацию: 47% продуктового портфеля занимает продукция для оборонно-промышленного комплекса, 37,4% — космическая тематика, 12,6% — услуги для предприятий пермского моторостроительного комплекса, 3% — прочее. В качестве направлений диверсификации были названы изготовление комплектующих для авиационных двигателей, испытания ГТУ, производство систем, сборка и испытания ГТЭС, сборка высокопроизводительных металлообрабатывающих центров.