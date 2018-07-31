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08:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Производство двигателей ракет «Протон-М» свернут до конца года

ПЕРМЬ, 31 июля, ФедералПресс. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

Производство двигателей в рамках потребностей, которые сформулировал ГКНПЦ имени Хруничева, будет остановлено в Перми в этом году.

Со следующего года эти двигатели производиться не будут, если не возникнет каких-то новых контрактов на запуски ракет «Протон», цитирует информагентство Игоря Арбузова.

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Гендиректор НПО «Энергомаш» пояснил, что теперь стоит задача загрузить другими заказами производителя двигателей «Протон-ПМ». Речь может идти о диверсификации, включая такие направления как продукцию ТЭК, испытания газотурбинных установок на базе авиадвигателей, сборка и испытания газотурбинных электростанций, изготовление деталей насосного оборудования для нефтегазовой отрасли. При этом производство новой продукции планируется сконцентрировать на площадке в Новых Лядах.

ПАО «Протон — Пермские моторы» является одним из ведущих предприятий российской космической отрасли. Оно специализируется на выпуске жидкостных ракетных двигателей для первой ступени ракет-носителей среднего и тяжелого класса.

Напомним, 29 июня на годовом собрание акционеров компании было решено увеличить уставной капитала ПАО «Протон-ПМ» путем дополнительного размещения акций. Размер допэмиссии будет зависеть от объема инвестиций в текущем году. На сайте компании говорится, что в 2017 году «Протон-РМ» произвел продукции и оказал услуг на 6 млрд 182 млн рублей. Структура плана продаж сохраняет свою конфигурацию: 47% продуктового портфеля занимает продукция для оборонно-промышленного комплекса, 37,4% — космическая тематика, 12,6% — услуги для предприятий пермского моторостроительного комплекса, 3% — прочее. В качестве направлений диверсификации были названы изготовление комплектующих для авиационных двигателей, испытания ГТУ, производство систем, сборка и испытания ГТЭС, сборка высокопроизводительных металлообрабатывающих центров.

Исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский тогда сообщил, что на предприятии продолжается работа по реконструкции и техническому перевооружению, обеспечению технологической устойчивости производства, совершенствованию системы управления предприятием и его финансовому оздоровлению, а также развитию кластера «Технополис «Новый Звездный».

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