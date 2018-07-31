Рестарт: дело о сносе хабаровского «Счастья» рассмотрят по-новой

Источник: AP 2018

Арбитражный суд Дальневосточного федерального округа сегодня, 31 июля 2018 года, отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и вернул дело о сносе торгового центра «Счастье» в Хабаровске на новое рассмотрение. Напомним, краевой арбитраж постановил «Счастье» снести, а 6-й апелляционный суд постановил — не сносить.



Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, сторонам процесса снова придётся доказывать законность или незаконность возведения здания в запретной зоне у СИЗО-1 в Арбитражном суде Хабаровского края.

— Получим дело, будем рассматривать снова, какие аргументы в свою защиту приведут стороны, — говорит консультант секретариата председателя Арбитражного суда Хабаровского края Ирина Снегирь. Напомним, конфликт вокруг торгового центра только в судах рассматривается уже около 3 лет.



Истцы (УФСИН России по Хабаровскому краю и Следственный изолятор № 1) требуют признать объект самовольной застройкой и в итоге снести.



Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ранее назвал ситуацию с торговым центром «Счастье» очень непростой.