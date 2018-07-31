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10:11 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

ФАС нашла нарушения в закупке на обслуживание КАД в Петербурге

В технической части аукционной документации неправомерно установлены излишние требования.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в документации закупки на обслуживание Кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга, сообщается на сайте госзакупок.

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Ранее заказчик ФКУ «Упрдор “Северо-Запад”» объявило электронный аукцион на обслуживание КАД с 2019 по 2023 год. Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 9,2 млрд рублей. Проведение аукциона было назначено на 16 августа.

В ФАС обратилась общественная организация «СТОПкартель» с заявлением о нарушениях при проведении закупки. Сотрудники антимонопольного ведомства признали жалобу частично обоснованной. Комиссия ФАС пришла к выводу, что в технической части аукционной документации неправомерно установлены излишние требования к составу заявки на участие в аукционе.

ФАС решила выдать предписание об устранении нарушений закона о контрактной системе. Также будет решаться вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

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