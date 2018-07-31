Национальный аэропорт Минск поставил рекорд по количеству пассажиров

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Месячный пассажиропоток Национального аэропорта Минск впервые превысил цифру в 500 тысяч, сообщили в пресс-службе аэропорта.

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«Впервые за свою историю минский аэропорт обслужил более 500 000 пассажиров в течение одного неполного месяца», — сообщили представители авиапредприятия.

Рекордный полумиллионный пассажир месяца был зарегистрирован на рейс В2−927 авиакомпании «Белавиа» — он летел из Минска в Краснодар в понедельник в 00:40 по местному времени.

По данным специалистов, за неполный июль пассажиропоток аэропорта вырос на 7,6% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.