7 млн рублей выделят на покупку жилья для глав двух районов Башкирии

Об этом сообщается в документах правительства Башкирии. Поправками, внесенными в РАИП на текущий год и период до 2020 года, предполагается также покупка жилья для глав администраций Дуванского района и Сибая.

На эти цели по линии программы направят более 7 млн рублей. Из них около 3,2 млн рублей пойдут на приобретение жилья для главы Дуванского района. На недвижимость главы Сибая выделено более 3,4 млн рублей.