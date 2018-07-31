7 млн рублей выделят на покупку жилья для глав двух районов Башкирии
Часть средств Республиканской адресной инвестпрограммы РБ направят на покупку жилья для чиновников местных администраций.
Часть средств Республиканской адресной инвестпрограммы РБ направят на покупку жилья для чиновников местных администраций.
Об этом сообщается в документах правительства Башкирии. Поправками, внесенными в РАИП на текущий год и период до 2020 года, предполагается также покупка жилья для глав администраций Дуванского района и Сибая.
На эти цели по линии программы направят более 7 млн рублей. Из них около 3,2 млн рублей пойдут на приобретение жилья для главы Дуванского района. На недвижимость главы Сибая выделено более 3,4 млн рублей.
По РАИП происходит финансирование строительство школ, детских садов и других социально значимых объектов. Также через программу происходит покупка недвижимости для нужд правительства республики.