Навигацию по Красноярску к Универсиаде оценили в 3 миллиона
Знаки будут отличаться от обычной городской навигации, которая установлена в Красноярске сейчас. Основное поле таблички будет коричневым, а надпись и сопровождающая ее пиктограмма — белыми.
Знаки будут отличаться от обычной городской навигации, которая установлена в Красноярске сейчас. Основное поле таблички будет коричневым, а надпись и сопровождающая ее пиктограмма — белыми.
Администрация Красноярска заказала навигацию по объектам Универсиады. Специальные знаки должны появится в городе до 30 октября.
Вчера на сайте госзакупок началась подача заявок на право установки в Красноярске табличек с навигацией по городу. За 3,29 млн рублей победитель аукциона, которого определят к концу августа, должен будет расставить по городу знаки, которые помогут гостям Универсиады легче находить спортивные объекты и объекты инфраструктуры.
Знаки будут отличаться от обычной городской навигации, которая установлена в Красноярске сейчас. Основное поле таблички будет коричневым, а надпись и сопровождающая ее пиктограмма — белыми.