Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Австралийка тратит тысячи долларов на праздники для своих детей
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Муж отключил умирающую жену от аппаратов и услышал: «Я буду»
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Дворкович впервые сделал заявление об уголовном деле однокурсника
МИД отреагировал на наказание за Крымский мост
Волочкова надела откровенное платье в суд - СМИ
86-летний Беляев скончался в Москве
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
11:53 (мск), источник: Newslab.ru

Навигацию по Красноярску к Универсиаде оценили в 3 миллиона

Знаки будут отличаться от обычной городской навигации, которая установлена в Красноярске сейчас. Основное поле таблички будет коричневым, а надпись и сопровождающая ее пиктограмма — белыми.

Источник: Reuters

Администрация Красноярска заказала навигацию по объектам Универсиады. Специальные знаки должны появится в городе до 30 октября.

Вчера на сайте госзакупок началась подача заявок на право установки в Красноярске табличек с навигацией по городу. За 3,29 млн рублей победитель аукциона, которого определят к концу августа, должен будет расставить по городу знаки, которые помогут гостям Универсиады легче находить спортивные объекты и объекты инфраструктуры.

Гостям помогут найти дорогу в исторический центр города, к туристско-информационному центру Красноярского края, в «Парк Универсиады», на остров Татышев, а также в «Роев ручей» и заповедник «Столбы». Навигацию сделают к «Академии биатлона», «Арене. Север», спорткомплексам «Кристалл» и «Сопка», к стадиону «Енисей» и Центральному стадиону, фан-парку «Бобровый лог», «Платинум. Арене», а также к детской спортивной школе «Рассвет». Кроме этого, гостям Универсиады покажут, где в Красноярске находится Автовокзал, аэропорт и железнодорожный вокзал.

Знаки будут отличаться от обычной городской навигации, которая установлена в Красноярске сейчас. Основное поле таблички будет коричневым, а надпись и сопровождающая ее пиктограмма — белыми.

Все новости региона
 1 августа в Красноярске начнется ремонт Коммунального моста:...
В мэрии Красноярска рассказали об очередных перекрытиях дорог
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2011 года
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
«Шенген» за четыре дня: новые правила получения виз разных стран
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Художница высмеяла однотипные снимки туристов (фото)
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь