Навигацию по Красноярску к Универсиаде оценили в 3 миллиона

Вчера на сайте госзакупок началась подача заявок на право установки в Красноярске табличек с навигацией по городу. За 3,29 млн рублей победитель аукциона, которого определят к концу августа, должен будет расставить по городу знаки, которые помогут гостям Универсиады легче находить спортивные объекты и объекты инфраструктуры.

Гостям помогут найти дорогу в исторический центр города, к туристско-информационному центру Красноярского края, в «Парк Универсиады», на остров Татышев, а также в «Роев ручей» и заповедник «Столбы». Навигацию сделают к «Академии биатлона», «Арене. Север», спорткомплексам «Кристалл» и «Сопка», к стадиону «Енисей» и Центральному стадиону, фан-парку «Бобровый лог», «Платинум. Арене», а также к детской спортивной школе «Рассвет». Кроме этого, гостям Универсиады покажут, где в Красноярске находится Автовокзал, аэропорт и железнодорожный вокзал.