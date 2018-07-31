Депутат рассказал о последствиях закрытия производства соды в Башкирии

Источник: РИА Новости

Во вторник источник в компании сообщил, что крупнейший в России производитель пищевой и кальцинированной соды может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, на сегодняшний день компании так и не представлено месторождение известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный для компании источник сырья имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

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Источник отмечал, что руководство компании рассматривает возможность сократить персонал компании на 50%, сокращения затронут всех, кто работает на производстве соды. По данным источника, оставшиеся у БСК запасы известняка для производства соды будут полностью исчерпаны к декабрю 2022 года. Он уточнил, что для запуска нового месторождения потребуется минимум пять лет.

«Всем участникам необходимо сесть за круглый стол и прийти к компромиссному решению, этот вопрос протестными акциями не решить, надо чтобы в решении сырьевой проблемы участвовали профессионалы. Не зря же в советское время в Стерлитамаке построили компанию “Сода”, ведь там есть все условия для реализации проекта — вода, соли и известняк», — сказал агентству Исангулов.

По его словам, если в короткие сроки не решить сырьевой вопрос, башкирский Стерлитамак может повторить судьбу ряда других городов. «Вокруг “Соды” задействованы несколько тысяч человек, речь идет о целых семьях, члены которого поколениями работали на этом производстве. Это стратегически важное предприятие, и прекращение производства создаст сразу две крупные проблемы. Это социальная проблема, связанная с безработицей, а второй аспект — казна недополучит налоговые выплаты, так как “Сода” является одним из крупных налогоплательщиков», — пояснил депутат.