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13:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Ни один микроб не проберется: в Новосибирской областной больнице открыли новое отделение

Теперь стерилизовать весь инструмент будут 11 машин и 26 человек.

Источник: Комсомольская правда

Для того, чтобы и операция и лечение проходили безукоризненно, необходимы соответствующие условия и идеально чистые расходные материалы.

Теперь стерилизацией инструментов в Новосибирской областной больнице займется централизованное отделение — самое крупное в нашем городе.

В нем 11 машин для мойки, стерилизации и ультразвуковой обработки и 26 работников, ответственных за кристальную чистоту инструментов. Отделение избавит от дополнительной нагрузки медсестер, а если учесть, что ежедневно в больнице проводится около 100 вмешательств, то стерилизация отнимала у них немало времени.

— Я 30 лет занимаюсь хирургией и понимаю: то, что мы сделали — это, прежде всего, эпидемиологическая безопасность пациентов, — отметил главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов.

На создание отделения потрачено около 75 миллионов рублей.

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