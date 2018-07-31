Ни один микроб не проберется: в Новосибирской областной больнице открыли новое отделение
Теперь стерилизовать весь инструмент будут 11 машин и 26 человек.
Теперь стерилизовать весь инструмент будут 11 машин и 26 человек.
Для того, чтобы и операция и лечение проходили безукоризненно, необходимы соответствующие условия и идеально чистые расходные материалы.
Теперь стерилизацией инструментов в Новосибирской областной больнице займется централизованное отделение — самое крупное в нашем городе.
В нем 11 машин для мойки, стерилизации и ультразвуковой обработки и 26 работников, ответственных за кристальную чистоту инструментов. Отделение избавит от дополнительной нагрузки медсестер, а если учесть, что ежедневно в больнице проводится около 100 вмешательств, то стерилизация отнимала у них немало времени.
— Я 30 лет занимаюсь хирургией и понимаю: то, что мы сделали — это, прежде всего, эпидемиологическая безопасность пациентов, — отметил главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов.
На создание отделения потрачено около 75 миллионов рублей.