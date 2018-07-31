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13:14 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт: башкирскую соду нечем будет заменить при закрытии производства

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Башкирская содовая компания (БСК) производит качественную соду, которую нечем будет заменить в случае прекращения производства, считает химик, президент Российского союза химиков, председатель комиссии по химической промышленности, член правления РСПП Виктор Иванов.

Источник: РИА Новости

Во вторник источник в БСК сообщил РИА Новости, что компания может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По словам источника, на сегодняшний день компании не представлено месторождение известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный для компании источник сырья имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку. Он уточнил, что для запуска нового месторождения потребуется минимум пять лет. Источник отмечал, что руководство компании рассматривает возможность сократить персонал на 50%.

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«Во-первых, тысячи людей останутся без работы. Во-вторых, у компании великолепная по качеству сода и заменить ее особо нечем», — сказал РИА Новости Иванов.

Он пояснил, что сейчас в России наряду с БСК соду производят еще два предприятия: Березниковский содовый завод в Пермском крае и Крымский содовый завод на севере Крымского полуострова. По словам Иванова, мощности обоих заводов ограничены, и в условиях развития российской химической промышленности закрытие производства в Башкирии может привести к необходимости завозить соду из-за рубежа. «Сода — один из важнейших видов сырья для всей химической промышленности. Мы со времен царской России не покупали соду за рубежом, всегда обходились своей», — подчеркнул эксперт, отметив, что проблему необходимо обсуждать на уровне Минпромторга.

Он отметил, что предложенное компании для разработки Гумеровское месторождение действительно не подходит по качеству сырья. Кроме того, по словам Иванова, из-за увеличения транспортных расходов использование известняка из этого месторождения приведет к удорожанию продукции БСК и как следствие — удорожанию другой продукции химической промышленности, где используется башкирская сода.

Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (входит в Группу «Башхим») было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Компания занимает первое место в России и Европе, а также шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в РФ. Продукция компании, помимо России, поставляется в страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

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